Терентьев: Защита прав людей требует адекватных действий в РФ и на международной арене

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Защита прав людей требует адекватных действий как внутри страны, так и на международной арене. Об этом заявил сенатор от Татарстана Александр Терентьев на международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы» в Казани.

«России присущ синтез многих традиций и практик Запада и Востока. Мы стремимся бережно относиться к богатому историко-культурному наследию всех народов, что отражается в реализации выверенной национальной политики, выстраивании доверительных отношений с традиционными религиями. Мы выступаем за прагматичное взаимодействие с нашей страной всех государств на принципах суверенного равенства и уважения интересов друг друга», — сказал спикер.

Терентьев подчеркнул, что Россия не приемлет диктат и отстаивает свое право на суверенное развитие в рамках специальной военной операции. «Нам просто не оставили другого выбора. К сожалению, Западом всё активнее по миру навязываются деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традициям и интересам многих стран, предпочитающих жить и развиваться в рамках своей культурно-цивилизационной сущности», — добавил он.

Сенатор напомнил, что в России 10 сентября прошли выборы, в том числе и в регионах, присоединенных к РФ после плебисцитов в прошлом году. Он рассказал, что как полномочный представитель Совета Федерации в ЦИК РФ наблюдал за их ходом. Кроме того, в регионах присутствовали и международные наблюдатели из 21 страны, в том числе и из государств Азии.

«На Донбассе, в Запорожье, Луганской республике и Херсонской области выборы прошли под обстрелами. Но люди продемонстрировали высокую активность. Они выстрадали их и проголосовали за право жить в составе России, как они хотят. Именно за это Украина их обстреливала с 2014 года. Но об их правах и жизни не принято было говорить на Западе», — поделился своим пониманием ситуации Терентьев.

По его мнению, Россия оказалась на переднем плане борьбы за справедливый мир, и против нее ополчился коллективный Запад. Однако и число стран, разделяющих идеи нового миропорядка, увеличивается, примером чего является БРИКС, заметил спикер.

«Несомненно, только совместными усилиями и в условиях доверительного отношения и взаимного уважения можно справиться с вызовами нового времени», — выразил уверенность он.

Терентьев также зачитал приветствие председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Красина, который отметил, что Россия развивает связи со странами СНГ, с государствами Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии.

«В этой связи представляется особо актуальной тематика конференции. Социальные проблемы, вопросы сохранения самобытной культуры и традиций народов диктуют необходимость защиты прав человека, подчеркивают значимость института омбудсмена», — говорится в приветствии Красина.

Конференция прошла в рамках XVII заседания Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов.