Терентьев: За месяц до выборов ЦИК обозначил практически полную готовность к ним

Сегодня состоялось совещание Центральной избирательной комиссии с участием представителей Совета Федерации. Темой обсуждения стала подготовка к выборам Президента Российской Федерации, рассказал сенатор от исполнительной власти Татарстана, полномочный представитель СФ в ЦИК РФ Александр Терентьев.

«Содержательное было совещание. Фактически за месяц до выборов Президента Российской Федерации была обозначена полная готовность. Понятно, что риски и вызовы есть, возникали и будут возникать, особенно в новых регионах», — подчеркнул политик в беседе с «Татар-информом»

По его словам, основная часть провокаций и рисков идет из-за рубежа, в том числе со стороны релокантов и представителей оппозиции, уехавших туда с началом специальной военной операции. Создаются сайты, мимикрирующие под официальные российские. Поэтому в преддверии голосования важно сосредоточить внимание на отражении атак и отстаивании позиций легитимности избирательного процесса, его результатов. Итоги выборов — это результат волеизъявления граждан России, а не домыслов, звучащих со стороны западных стран.

В своем выступлении Терентьев обратил внимание на устойчивость политической системы России и ее институтов к многочисленным вызовам. Это подтверждают в том числе принятые эффективные меры по поддержке, укреплению экономики и обороноспособности страны, консолидация общества и патриотическое единение основных политических сил. Однако продолжает расти напряженность международных отношений, что безусловно является дестабилизирующим фактором.

Интерес к предстоящим выборам в мире во многом обусловлен тем, что Россия стоит в авангарде сил, пытающихся сломать однополярный мир, построенный на правилах одного хозяина.

«Принципиальная, настойчивая позиция Президента нашей страны по построению справедливого многополярного мира, опирающегося на международное право и ценности народов, является весьма привлекательной для многих стран, не желающих мириться с диктатом Запада. Таким образом Президент России выступает одним из лидеров построения нового миропорядка, что у одних стран вызывает симпатии и поддержку, у других — враждебные действия», — заметил Терентьев.

С этим в том числе связана предвзятая позиция Парламентской ассамблеи совета Европы, заранее объявившей предстоящие выборы нелигитимными. Это часть агрессивной политики Запада, и на этом он не остановится, уверен сенатор.

«Большая подготовительная работа, проведенная высокопрофессиональной командой ЦИК, вселяет уверенность. В России сегодня сформирована наиболее передовая избирательная система, адекватно реагирующая на вызовы и использующая цифровые возможности. Это касается и защиты от внешнего вмешательства, и безопасности, и удобства. Мы видим, что избиркомы готовы к любому развитию событий и проведению выборов для чего предприняты все необходимые меры, прежде всего, на новых территориях», — подчеркнул он.

Также с докладами на совещании выступили председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскольдович, зампред ЦИК России Николай Булаев, члены ЦИК РФ Людмила Маркина, Евгений Шевченко и другие.

Обсуждались вопросы голосования в новых регионах, ход избирательной кампании, актуализации данных при проверке подписных листов.

Так, к примеру, Аскольдович выступил с заявлением об активизации некоторых релокантов, занимающих откровенно русофобскую позицию и призывающих к разного рода провокациям. Также он осветил вопросы голосования россиян за рубежом, охраны таких избирательных участков и привлечения наблюдателей (экспертов) из-за рубежа.

Как отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова, международное наблюдение за выборами, организуемое Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, уже давно деградировало и превратилось в фикцию. «Эти выборы очень выбиваются из ряда остальных, так как много стран, особенно нейтральных, наблюдают за нами, как и что у нас пройдет, выдержит Россия или нет», — подчеркнула она и добавила, что для страны очень важно широко представленное международное наблюдение, однако с соблюдением всех правовых норм.

Кроме того, обсуждались вопросы реализации проекта «ИнформУИК» — адресное информирование избирателей о предстоящих президентских выборах. С 17 февраля члены участковых избирательных комиссиий проводят подомовые и поквартирные обходы, а также отвечают на вопросы жителей о ходе кампании, кандидатах и формах голосования. Это именно информационный проект, не нацеленный на агитацию, подчеркнул Терентьев. По его словам, «ИнформУИК» уже показал свою эффективность, значительно повысив процент явки на выборах на территориях, где был реализован.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).