Терентьев вместо Валеевой, рекорд РТ и театр одного Трампа в Давосе: акценты недели

В Татарстане обновили рекорд по вводу жилья за год, Александр Терентьев избран главой Общественной палаты РТ, а Дональд Трамп в Давосе снова глумился над Евросоюзом и пиарил свой «Совет мира». Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Ирек Файзуллин вручил знак отличия «Почетный строитель России» Рустаму Минниханову

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новое звание Минниханова и рекорд Татарстана по вводу жилья

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил звание почетного строителя России из рук министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Это произошло на итоговой коллегии Минстроя РТ.

Файзуллин отметил «системную работу республики в сфере строительства и благоустройства, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов, связанных с обновлением городов и развитием промышленности». По его словам, многие инициативы Татарстана стали федеральными практиками.

Между тем по итогам 2025 года в республике построено 3,5 млн квадратных метров жилья. Об этом на той же коллегии сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«Это рекордный показатель для Республики Татарстан», – отметил министр.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель и блогер Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов разъяснили значение этих событий и раскрыли «архитектуру» рекордного показателя.

Дональд Трамп привычно давал понять, что ни во что не ставит Евросоюз, давил на Данию и объявил о создании «Совета мира» Фото: © The White House

Трамп и его «карманная версия ООН»

Президент США Дональд Трамп сделал ряд ярких заявлений на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что ознаменовало резкие перемены в атмосфере мероприятия.

Он уже привычно давал понять, что ни во что не ставит Евросоюз, давил на Данию в вопросе о будущем Гренландии и объявил о создании «Совета мира». Как относиться к экспрессии американского лидера и нужна ли Москве трамповская «карманная версия ООН», обсудили участники видеоподкаста.

Александр Терентьев сменил Зилю Валееву на посту председателя Общественной палаты Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

У Общественной палаты Татарстана новый глава

Новым председателем Общественной палаты Татарстана стал Александр Терентьев, ранее занимавший должность помощника Раиса РТ – полномочного представителя Раиса в Госсовете республики, а до этого – сенатора Российской Федерации и руководителя Департамента Президента (Раиса) РТ по вопросам внутренней политики.

Соответствующее решение было принято на первом заседании Общественной палаты РТ VIII созыва с участием Рустама Минниханова. Кандидатуру Терентьева единогласно поддержали члены ОП РТ. На этой должности он заменил Зилю Валееву, возглавлявшую палату на протяжении шести лет.

Участники «Акцентов недели» оценили карьерный путь нового председателя Общественной палаты Татарстана, обсудили особенности его политического стиля и рассказали о роли ОП РТ на политической карте республики.