Терентьев: В послании Президент РТ сделал акцент на семье и любви к Родине

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В послании Президента Татарстана особый акцент был сделан на ценностных ориентирах, любви к семье и Родине. Об этом заявил член Совета Федерации ФС РФ Александр Терентьев на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном университете.

«В Послании Президента РТ есть четкое и ясное видение дальнейшего устойчивого развития республики. Особенности региона позволяют успешно справляться с вызовами. Было сказано об опытных, высокопрофессиональных кадрах, мощном производственном потенциале и мощной инфраструктуре», — сказал сенатор.

Он добавил, что в сегодняшнем послании были упомянуты ценностные ориентиры. В дальнейшем, по мнению члена верхней палаты, перед регионом стоит важная задача по построению целостной системы патриотического воспитания.

Следующий год объявлен Годом национальной культуры и традиций. Это ещё раз говорит о том, что во главу угла поставлены ценностные ориентиры, уверен Терентьев.

«Духовно-нравственные ценности представителей всех народов, акцент на семью, любовь к родной земле и к Родине — всё это есть в этой системе», — добавил он.

Терентьев также заметил, что в условиях специальной военной операции на Украине Российская Федерация продемонстрировала устойчивость политической и экономической системы. В ответ на вызовы времени «мы не сломались, выстроили четкую систему».

В целом в сегодняшнем послании Президента РТ Рустама Минниханова прослеживается уверенность, ясность, четкость задач и дальнейших планов, стоящих перед Татарстаном, заключил Терентьев.