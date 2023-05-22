Терентьев: Патриарх сказал, что Казань — символ сотрудничества православных и мусульман

Татарстан является примером добрососедских отношений между представителями разных конфессий и культур, объединенных общим отношением к традиционным духовно-нравственным ценностям. Поэтому прошедший визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику носил особый характер, заявил в беседе с «Татар-информом» сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что приезд главы РПЦ на татарстанскую землю следует рассматривать в контексте прошедшего в Татарстане Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Причем в условиях внешних вызовов, помимо различных аспектов экономического взаимодействия, актуализируются вопросы построения многополярного справедливого миропорядка, основанного на международном праве, учитывающего историко-культурное наследие и традиционные духовно-нравственные ценности народов», — убежден Терентьев.

По словам сенатора, именно задачи по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей мусульман и православных оказались в центре обсуждения духовных лидеров. На это было нацелено выступление патриарха на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Было отмечено, что православные и мусульмане решительно отвергают опасную апокалиптическую тенденцию, утверждающую, что нравственное беззаконие является одним из возможных вариантов человеческого поведения», — сказал Терентьев.

Он добавил, что более тесное взаимодействие конфессий становится особенно актуальным в условиях нынешнего кризиса международных отношений.

«Именно нацеленность на объединение усилий, на мой взгляд, была в основе визита патриарха. И то, что KazanForum проходит в Татарстане, это точно не случайно. Нас заметно отличает межконфессиональное и межнациональное согласие, традиционно партнерские и дружественные отношения с исламским миром, выраженная политическая воля руководства республики. Поэтому патриарх и сказал, что столица Татарстана зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и народа», — заключил Александр Терентьев.