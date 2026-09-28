Терентьев о Годе Шаймиева в РТ: Его решения вошли в учебники политологии

Следующий год в нашей республике объявлен Годом первого Президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Такое решение Раиса РТ – признание масштаба личности Шаймиева и его вклада в развитие региона на переломном этапе исторического развития.

Об этом сообщил «Татар-информу» председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев, комментируя послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«Безусловно, это признание масштаба личности первого Президента РТ, его вклада в развитие республики на переломном этапе исторического развития. Его философское погружение, осмысление практики всегда впечатляло. Думаю, что истории следует изучать весь этот период. Республике очень здорово повезло, что на таком этапе оказался именно Минтимер Шарипович – при таких качествах уравновешенного вдумчивого политика. Все его решения вошли в учебники политологии», – сказал Терентьев.

Он также напомнил, что при ликвидации ветхого жилья в Татарстане Шаймиев сказал: «чтобы люди получали жилье, готов пойти под суд». Терентьев отметил работу Шаймиева, направленную на межнациональный, межрелигиозный мир и согласие.

В частности, образование национального движения – Всемирного конгресса татар и Ассамблеи народов РТ, проведение съездов народов Татарстана.

«Эти принципиальные, базовые посылы, которые создают здоровую обстановку в обществе, направлены на поддержку и развитие всех культур, традиций и общих ценностей», – сказал Терентьев.

Кроме того, в республике активно строились мечети и православные храмы.

«Думаю, нам предстоит еще осмысливать историческое наследие Шаймиева, как великого политика», – заключил Терентьев.