Терентьев: Многие обозначенные в послании Путина задачи уже решены в Татарстане

Послание Президента РФ Владимира Путина было продиктовано внешней ситуацией, в которой находится страна, и необходимостью мобилизационной экономики. Глава государства еще раз четко обозначил круг задач, которые до этого уже были поставлены, считает член Совета Федерации ФС РФ Александр Терентьев.

«Среди этих принципиальных вопросов – построение нового миропорядка, основанного на международном праве. Линия Российской Федерации на построении такого многополярного мира для большей части стран привлекательна. Это и глобальный юг, и страны исламского мира, и арабские страны – достаточно широкий круг государств. Также это и БРИКС с его теперь уже десятью странами и с той долей в валовом региональном продукте народонаселением – это уже не G7», – рассказал он «Татар-информу».

Собеседник агентства также напомнил, что Россия неоднократно предлагала создание систем коллективной безопасности. В послании Федеральному Собранию еще раз было подтверждено, что страна выступает за эти системы, за построение равноправного миропорядка, но не мира одного хозяина, который пытаются создать США, «беззастенчиво продвигая свои интересы».

«Понятно, что на речь Путина наложило серьезный отпечаток и то, что она выходила в разгар избирательной кампании. <…> Будущие выборы – это вотум доверия той политической линии Президента страны как национального лидера», – добавил Александр Тереньтев.

С одной стороны, страна находится в рамках СВО, но с другой – уверенность, с которой Президент обозначал все цели и внутриполитические, внутриэкономические задачи, социальные аспекты, говорит о том, что все это нацелено не только на то, чтобы перешагнуть санкции. Это четкое видение дальнейшего будущего.

«Очень много мер, и было подчеркнуто, что они уже проработаны с Правительством. Это не просто обещание, это целостное видение развития страны в тех исторических условиях, которые мы имеем сейчас. Это историческое послание. В рамках СВО и построения нового миропорядка мы ощущаем свою силу, справедливость, правоту и видим, что некий перелом уже происходит. Президент подчеркнул, что нашему благополучию, развитию мы обязаны только тем ребятам, которые сейчас в рамках СВО решают эти задачи», – подчеркнул член Совета Федерации ФС.

Он напомнил, что в 1943 году, в военное время, страна активно строила планы по своему развитию. Еще не было победы, но уже была убежденность в ней, и страна предпринимала много мер, закладывала новые заводы, предприятия. В аналогичной ситуации мы находимся и сейчас.

«И мне было симпатично, что многие задачи, которые были обозначены в послании, уже решены или находятся на высокой стадии решения в Татарстане. Это принципиально важно, что республика сегодня находится в лидерах по всем этим направлениям. Это и гордость, и уверенность, что мы этим курсом будем двигаться, потому что меры поддержки, которые обозначены, они внушают уверенность», – заключил Терентьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).