«Терапия нужна не только тем, кто воевал»: как психологи в РТ помогают бойцам и их семьям

Не секрет, что многие бойцы, возвращающиеся с фронта, имеют травмы психики. Как участие в боевых действиях влияет на тех, кто воевал, и на тех, кто их ждал? Куда бойцы могут обратиться за квалифицированной помощью? Об этом «Татар-информу» рассказала медицинский психолог круглосуточной психологической службы «Линия надежды» Екатерина Мерсалова.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Война оставляет раны на психике

«Можно ли морально подготовить человека к войне? Полагаю, что в этом вопросе многое зависит, с одной стороны, от личностных особенностей, с другой стороны – от культуры. Например, у небезызвестных викингов было боевое мировоззрение. Они верили в то, что, умерев на поле боя, попадут в Вальхаллу, где жизнь продолжится. Смерть в сражении не воспринималась как что-то ужасное, скорее как реинкарнация и более почетная кончина, чем от старости», – рассказала медицинский психолог круглосуточной психологической службы «Линия надежды» Екатерина Мерсалова.

Мировоззрение викингов оказывало профилактику травм психики, потому что для формирования таковых нужно субъективное ощущение угрозы жизни, а скандинавские воины его не испытывали. По мнению специалиста, в теории человека можно подготовить к войне, но заниматься этим нужно с пеленок.

Перенесемся от воинов-викингов к солдатам современных конфликтов. Вряд ли в них воспитывают готовность умереть с самого детства, поэтому, участвуя в боевых действиях, они испытывают мощнейший стресс, который не проходит бесследно.

Пожалуй, самое известное последствие боевых действий для психики – это посттравматическое стрессовое расстройство. Но это, по данным экспертов, не самое распространенное нарушение у тех, кто побывал на фронте. Военнослужащие могут столкнуться и с тревожным расстройством, и с депрессией. Могут изменяться их личность и характер.

«Для ПТСР обязательно наличие какой-то конкретной травмы. Как мы знаем, это расстройство случается и в мирной жизни, после ДТП или акта насилия. Тревожное расстройство может возникнуть из-за хронического стресса. Это абсолютно разные расстройства, но могут возникать в комбинации. Общее у этих диагнозов – постоянное ощущение настороженности», – объяснила психолог.

Почвой для тревожного расстройства могут послужить и личные особенности – так, например, у изначально тревожного человека тревога может стать патологией.

С фронта боец может прибыть с обвинительной позицией: «Пока вы спали дома в мягкой постели, я рисковал жизнью в окопе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вернуться домой может уже "немного другой" супруг или сын»

Понятно, что после боевых действий бойцам необходима психологическая реабилитация. Но не меньше них в ней нуждаются и члены их семей.

«У вернувшихся с фронта случаются, к примеру, неконтролируемые вспышки агрессии – иногда это настоящая угроза для семьи. Диапазон помощи психологов включает просветительскую работу: лекции о том, что такое ПТСР, как оно проявляется, как вести себя с таким человеком. Как минимум к нему не надо резко подходить со спины», – объяснила Екатерина Мерсалова.

С фронта боец может прибыть с обвинительной позицией: «Пока вы спали дома в мягкой постели, я рисковал жизнью в окопе». По словам психолога, бывают случаи, когда после этого фронтовики выгоняют членов семьи из дома.

«Вернуться домой может уже "немного другой" супруг или сын. У тех, кто воевал, нередко изменяется ценность человеческой жизни. Это повышает риск совершения преступлений. У бойцов развивается паранойя, они становятся очень подозрительными. Чтобы расслабиться, уснуть и избежать ночных кошмаров, они нередко начинают злоупотреблять алкоголем. Это явление мы видели еще у ветеранов чеченских войн», – рассказала медицинский психолог.

После боевых действий бойцам нужна психологическая реабилитация. Не меньше в ней нуждаются и члены их семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Семья может бояться своего героя

«Вспоминается примечательный случай с вернувшимся с СВО ветераном. Он, к счастью, физически не пострадал, но у него обострилась подозрительность. После возвращения боец обнаружил, что стал сильно ревновать жену. Он сам понимал, что поводов нет, но находил их. Ночами им овладевали мысли о будущем предательстве. Постоянные конфликты измотали супругов, и они обратились за помощью», – рассказала Екатерина Мерсалова.

Психологи провели четыре сеанса. После терапии ветеран осознал, что стал меньше ревновать жену, убедился в надуманности страхов. Супруги зажили спокойной жизнью.

«Однажды в нашу службу пришла женщина, супруга участника СВО. Еще до ухода на фронт ее муж отличался вспыльчивостью, гневливостью, жена и дочь побаивались его. Женщина боялась, что он вернется совсем неуправляемым. Мы порекомендовали ей группы для жен участников СВО, где они обмениваются опытом и поддерживают друг друга. Когда человек чувствует себя причастным к сообществу – это уже своего рода терапия», – объясняет психолог.

Маленькие дети, в свою очередь, не всегда понимают, что происходит, но они очень хорошо считывают состояние родителей. Их реакция на стресс выливается в болезненность. Те, кто постарше, осознают, где был их отец и чем занимался. По мнению психолога, иногда у них возникает внутриличностный конфликт: ребенок воспринимает отца как героя, но в то же время опасается его.

«Я бы хотела иметь методичку, где описан строгий алгоритм: человек вернулся с фронта – с его семьей происходит первое и второе. Мы бы действовали четко по этой инструкции. Но такой методички нет, потому что нет единой реакции и последствий, как минимум из-за того, что все люди и все семьи разные», – констатировала Екатерина Мерсалова.

«Линия надежды»: как вернуть человека к жизни вдали от разрывов бомб

Как правильно предложить человеку, который вернулся с фронта, пройти терапию? Как минимум нужно объяснить, что можно устранить страх прилета дрона, вернуться к спокойному сну, простым радостям. Не стоит делать это как слишком нежно, так и ультимативно.

«Мужчины не так охотно обращаются за психологической помощью. Как правило, они ходят к врачам из-за боли в спине, плохого сна. К слову, нередко та же самая депрессия сопровождается физической болью, но условный невролог не находит проблем по своей линии, то есть влияет поврежденная психика», – считает психолог.

Помощь врача-психиатра, психотерапевта и медицинского психолога можно получить в службе «Линия надежды». Обратиться в нее может любой взрослый человек. Бойцов сюда, как правило, направляет фонд «Защитники Отечества». Психологи службы работают с участниками специальной военной операции и в фонде.

«Для нас важно вернуть человека в социальное функционирование, к активной жизни. Мы направляем бывших бойцов на профориентацию. Если до службы они работали физически, а затем лишились этой возможности, они могут получить новое образование, новую специальность. У нас есть успешные примеры», – отметила Екатерина Мерсалова.

Из-за боевого ранения мужчина лишился ноги и был комиссован по ранению. Вернувшись с фронта, он решил помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации, возвращать физическую форму. В «Линии надежды» ему помогли претворить это желание в жизнь. Сегодня он учится на реабилитолога.

«Для нас важно вернуть человека в социальное функционирование, к активной жизни» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получить консультацию в службе «Линия надежды» можно по номеру (843) 222-00-24 – это одновременно телефон для записи и телефон доверия. Звонки принимаются круглосуточно.