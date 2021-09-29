Терапевт рассказала татарстанцам, когда лучше привиться от гриппа

Прививочная кампания против гриппа в Татарстане стартовала. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказала главный внештатный терапевт Минздрава республики Диана Абдулганиева.

«Вакцинация против гриппа имеет совершенно четкие, годами и десятилетиями установленные сроки, потому что в европейской части Российской Федерации вирус гриппа – четкий сезонный вирус, он начинает появляться с конца декабря, в январские праздники», – отметила спикер.

Терапевт заметила, что пик заболеваемости гриппом в Татарстане приходиться на конец января – февраль.

«Вакцинация против гриппа заканчивается, как правило, в первую неделю ноября, чтобы у человека сформировались антитела», – добавила терапевт.

На сроки вакцинации против гриппа не должна влиять пандемия коронавирусной инфекции. Диана Абдулганиева добавила, что между прививками против Covid-19 и гриппа должен пройти месяц.