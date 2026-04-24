Терапевт предупредил, что запивать таблетки газировкой нельзя

О вреде приема таблеток вместе с газированной водой рассказал терапевт Андрей Кондрахин. Специалист утверждает: подобный прием препаратов может обесценить их лечебные свойства.

«Пузырьки газа создают пространство между таблеткой и стенками желудка, препятствуя всасыванию. Углекислый газ повышает кислотность, что может разрушить некоторые лекарства раньше времени. Газированная вода, чай, кофе, компоты содержат различные химические вещества, экстракты растений, соли, которые могут взаимодействовать с компонентами таблеток и влиять на их эффективность», – предупредил Кондрахин.

Врач советует запивать лекарства простой водой, а также соблюдать рекомендации производителей препаратов по объему воды, пишет «Абзац».