Терапевт предостерегла жительниц Татарстана от экспресс-диет в преддверии Нового года
Намерение быстро сбросить вес перед Новым годом может оказаться опасным для здоровья. Об этом в прямом эфире оперативного штаба республики рассказала главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.
«Я хочу предостеречь от различных экспресс-диет, потому что все такие быстрые диеты нацелены лишь на максимальное выведение жидкости из организма. Похудеть за счет жировой клетчатки за короткий срок невозможно», — отметила врач.
Строгая диета и ограничения в пище всего лишь выведут жидкость из организма, жир никуда не уйдет.
Терапевт посоветовала сбалансировать свое питание, не переедать и ограничить продукты, которые задерживают жидкость в организме.