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Ру Тат
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Здоровье
16 декабря 2021  12:44
Эвелина Киселёва

Терапевт предостерегла жительниц Татарстана от экспресс-диет в преддверии Нового года

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Намерение быстро сбросить вес перед Новым годом может оказаться опасным для здоровья. Об этом в прямом эфире оперативного штаба республики рассказала главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.

«Я хочу предостеречь от различных экспресс-диет, потому что все такие быстрые диеты нацелены лишь на максимальное выведение жидкости из организма. Похудеть за счет жировой клетчатки за короткий срок невозможно», — отметила врач.

Строгая диета и ограничения в пище всего лишь выведут жидкость из организма, жир никуда не уйдет.

Терапевт посоветовала сбалансировать свое питание, не переедать и ограничить продукты, которые задерживают жидкость в организме.

#диета #минздрав рт
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