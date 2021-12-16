Терапевт напомнила татарстанцам о важности соблюдения режима сна в новогодние праздники

В длинные новогодние праздники не стоит забывать о необходимости здорового сна. Об этом в прямом эфире оперативного штаба республики рассказала главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.

«Самое главное — это режим сна. То, что труднее всего выдерживать взрослым. Оптимальный режим сна содержит семь-восемь часов. И желательно ложиться спать и засыпать до полуночи, а лучше — до 11 часов ночи», — отметила специалист.

По словам врача, чтобы выспаться, не следует оставлять включенным телевизор, исключить посторонние звуки и шумы.

Если у татарстанцев сидячая работа в офисе, то необходимо уделять время на физическую активность, гулять или заниматься спортом в зале.

«Подготовка к Новому году — это всегда приятное событие, но тем не менее мы часто друг друга загоняем в рамки, чтобы всё успеть, сделать то, что не было сделано за весь год. Моя рекомендация как врача — не пытаться охватить все», — добавила терапевт.

Люция Фейсханова посоветовала максимально распределить нагрузку так, чтобы получить удовольствие от прихода Нового года. По мнению врача, полезно провести это время с семьей, устроить для себя праздник и насладиться выходными днями.