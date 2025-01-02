Терапевт дала советы по питанию в новогодние праздники

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Празднование Нового года и Рождества часто сопровождается обильными угощениями, и важной задачей становится сохранение здоровья и поддержание хорошего самочувствия.

Доцент кафедры госпитальной терапии, кандидат медицинских наук Тамила Халфина дала несколько рекомендаций по здоровому питанию в праздничные дни:

Планируйте меню заранее. Отдайте предпочтение нежирным видам мяса (курица, индейка, рыба) и растительным белкам (бобовые, тофу). Кроме традиционных блюд украсьте стол легкими закусками из овощей. Еда должна быть свежей, поэтому не следует готовить на несколько дней вперед. Очень важно следить за потреблением соли, ведь ее норма для взрослого человека - 5 грамм/сутки. Обратите внимание, что существует много скрытых источников соли (колбаса, консервированные продукты, сыры, соусы и тд). Для улучшения вкуса можно использовать специи и травы. Включите в рацион больше овощей, фруктов, ягод (не менее 400 г в день) и бобовых. Вместо насыщенных жиров (масло, сливки) используйте ненасыщенные жиры, такие как оливковое или рапсовое масло, а также орехи и авокадо. Избегайте сладостей, выпечки, отдавая предпочтение сложным углеводам (например, цельнозерновым продуктам). Не потребляйте простые углеводы в вечернее время, лучше отдать предпочтение блюдам из овощей и белка. Контролируйте размер порции блюд: используйте маленькие тарелки, заполните тарелку овощами и применяйте «правило руки»: количество углеводов — объем не больше кулака, белков — с ладонь, а жиров — по размеру большого пальца. Пейте достаточное количество воды из расчета 30 мл/кг веса и ограничьте потребление сладких напитков и соков.