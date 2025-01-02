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Терапевт дала советы по питанию в новогодние праздники
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Празднование Нового года и Рождества часто сопровождается обильными угощениями, и важной задачей становится сохранение здоровья и поддержание хорошего самочувствия.
Доцент кафедры госпитальной терапии, кандидат медицинских наук Тамила Халфина дала несколько рекомендаций по здоровому питанию в праздничные дни:
- Планируйте меню заранее. Отдайте предпочтение нежирным видам мяса (курица, индейка, рыба) и растительным белкам (бобовые, тофу). Кроме традиционных блюд украсьте стол легкими закусками из овощей.
- Еда должна быть свежей, поэтому не следует готовить на несколько дней вперед.
- Очень важно следить за потреблением соли, ведь ее норма для взрослого человека - 5 грамм/сутки. Обратите внимание, что существует много скрытых источников соли (колбаса, консервированные продукты, сыры, соусы и тд). Для улучшения вкуса можно использовать специи и травы.
- Включите в рацион больше овощей, фруктов, ягод (не менее 400 г в день) и бобовых.
- Вместо насыщенных жиров (масло, сливки) используйте ненасыщенные жиры, такие как оливковое или рапсовое масло, а также орехи и авокадо.
- Избегайте сладостей, выпечки, отдавая предпочтение сложным углеводам (например, цельнозерновым продуктам). Не потребляйте простые углеводы в вечернее время, лучше отдать предпочтение блюдам из овощей и белка.
- Контролируйте размер порции блюд: используйте маленькие тарелки, заполните тарелку овощами и применяйте «правило руки»: количество углеводов — объем не больше кулака, белков — с ладонь, а жиров — по размеру большого пальца.
- Пейте достаточное количество воды из расчета 30 мл/кг веса и ограничьте потребление сладких напитков и соков.
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