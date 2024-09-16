«Теплый сентябрь не должен нас убаюкивать»: как Казань готовится к отопительному сезону

Отопительный сезон в Казани начнется при снижении среднесуточной температуры до +8 градусов по Цельсию в течение 5 суток

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подготовлены все шесть крупных источников теплоснабжения

«Необыкновенно теплый сентябрь, который мы видим, не должен нас убаюкивать, зима точно настанет, холода будут. Это все не за горами. Большая работа была проведена к отопительному сезону», – такими словами мэр Казани Ильсур Метшин начал обсуждение подготовки города к отопительному сезону на деловом понедельнике.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, докладывая об успехах в этом направлении, рассказал, что в Казани подготовлены к нагрузкам все шесть крупных источников теплоснабжения – три ТЭЦ и районные котельные в Савиново, Горках и Азино. Кроме этого, 125 котельных «Казэнерго» и 60 ведомственных котельных также готовы к отопительному сезону.

Искандер Гиниятуллин рассказал, что в Казани подготовлены к нагрузкам все шесть крупных источников теплоснабжения Фото: kzn.ru

Он отметил, что в 2024 году заменен и реконструирован 41 километр теплосетей и сетей горячего водоснабжения, а также выполнена модернизация четырех котельных «Казэнерго».

Помимо этого, завершена опрессовка почти 2 тыс. километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в столице Татарстана. «Опрессовка подтвердила готовность теплосетевого хозяйства города к несению отопительных нагрузок», – отметил Гиниятуллин.

Он добавил, что за этот год Казанские тепловые сети реконструировали 5,9 км сетей на сумму 667 млн рублей. А «Казэнерго» заменили 5,3 км сетей на сумму 185 млн рублей.

В 2024 году заменены и реконструированы 41 километр теплосетей и сетей горячего водоснабжения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Паспорта готовности нет в 23 домах. Это недопустимо!»

Все объекты социальной сферы, а их в городе 879, готовы к приему тепла: это 656 объектов образования и 115 – здравоохранения. «Все, что находится в управлении исполкома: школы, детсады, учреждения здравоохранения – все готовы», – подчеркнул мэр Казани.

Жилой фонд почти готов к пуску тепла, однако паспорта готовности еще не подготовили 23 многоквартирных дома. Такая позиция управляющих компаний этих домов вызвала недоумение у Метшина, и он обратился к представителям городской прокуратуры, чтобы выяснить, почему нарушается жилищное законодательство.

Ильсур Метшин: «Все, что находится в управлении исполкома: школы, детсады, учреждения здравоохранения – все готовы» Фото: kzn.ru

«Для 5,8 тыс. многоквартирных домов 23 дома кажется небольшой цифрой, но мы и это совместными усилиями победим. Однако зима есть зима и отопление включается только когда есть паспорт готовности, а его нет в 23 домах. Это недопустимо!» – заявил Метшин.

Гиниятуллин в свою очередь сказал, что эти 23 дома подготовят паспорта на этой неделе и весь жилой фонд города будет готов к приему тепла.

«После объявления отопительного сезона две-три недели потребуется для отладки тепловых и гидравлических режимов как у потребителей, так и у теплоснабжающих организаций» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При необходимости в учреждения социальной сферы будет организована досрочная подача тепла

Отопительный сезон в столице Татарстана начнется при снижении среднесуточной температуры до +8 градусов по Цельсию. На этой планке или ниже она должна находиться в течение 5 суток подряд. «В прошлом году начало отопительного сезона было 5 октября, но в этом году до таких температур пока далеко», – сказал Гиниятуллин.

Он добавил, что при необходимости в учреждения социальной сферы будет организована досрочная подача тепла.

«После объявления отопительного сезона две-три недели потребуется для отладки тепловых и гидравлических режимов как у потребителей, так и у теплоснабжающих организаций», – отметил замглавы исполнительного комитета.

Гиниятуллин обратился к жителям Казани с просьбой своевременно оплачивать все услуги и погасить задолженности Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Задолженность жителей Казани перед УК составляет почти 4 млрд рублей

«Одно из требований перед началом отопительного сезона – погашение задолженностей за полученную энергию. Большинство теплоснабжающих компаний не имеют задолженностей, бюджетные учреждения также рассчитались полностью, но есть 160 организаций, накопивших долги на сумму 198 млн рублей», – обозначил еще одну проблему Гиниятуллин.

По его словам, ко всем этим организациям еженедельно обращаются по вопросу погашения задолженности.

Из презентационных материалов замглавы исполкома следует, что задолженность жителей Казани перед крупными УК на начало сентября составляет почти 4 млрд рублей. Из них более 700 млн рублей – за жилищные услуги, более 1,7 млрд – коммунальные платежи, 225 млн приходится на прочие услуги и более 1,2 млрд – пени.

Гиниятуллин обратился к жителям Казани с просьбой своевременно оплачивать все услуги и погасить задолженности, подчеркнув, что своевременные платежи влияют на качество облуживания.