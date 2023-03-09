«Теплый матч» и возвращение легенды: «Рубин» повернулся лицом к болельщикам и Казани

Болельщиков на стадионе в воскресенье на первом домашнем матче будет ждать много сюрпризов и приятных нововведений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Теплый матч» и автограф-сессия Карадениза

Воскресный матч впервые будет организован под вывеской «теплого». Погода в Казани 12-го марта и без того обещает быть плюсовой, но и помимо этого для болельщиков будет организован целый ряд согревающих мероприятий, начиная от горячих чая и плова до инфракрасных обогревателей в зоне фуд-кортов.

Что касается активностей, то до игры и в ее перерыве болельщикам будут предложены различные интерактивы. Так, на стилобатах Восточной и Западной трибун будут организованы и развернуты различные зоны активностей с конкурсами, аттракционами и подарками из клубного фан-шопа.

Но и это не всё. Определенно приятным сюрпризом для болельщиков станет приезд на игру легенды клуба Гекдениза Карадениза. Турецкий экс-форвард вернется в Казань спустя полтора года. В последний раз «Гек» прибывал в столицу Татарстана в 2021-м году для встречи с муфтием Татарстана, а вот на матчах «Рубина» Карадениз не бывал уже очень давно. Так что приятным подарком встреча станет не только для тех, кто придет на футбол 12-го марта в 15.00, но и для самого Гекдениза. К слову, билеты на игру уже доступны к покупке на официальном сайте «Рубина» и в кассах стадиона.

Болельщики же, в свою очередь, смогут сфотографироваться со своим кумиром и взять у него автограф. Напомним, осенью в Казань для встречи с болельщиками уже приезжал другой именитый легионер, Алехандро Домингес. Таким образом, «Рубин» демонстрирует, что он чтит и помнит своих легенд. В нынешнее непростое для клуба время пребывания в Первой лиге это очень важно.

Определенно приятным сюрпризом для болельщиков станет приезд на игру легенды клуба Гекдениза Карадениза. Турецкий экс-форвард вернется в Казань спустя полтора года Фото: © «Татар-информ»

«Рубин» повернулся к болельщикам

В целом все перестановки, что происходят в «Рубине» в последнее время, навевают осторожный оптимизм. Клуб последовательно идет к намеченному курсу, возвращению в Премьер-лигу. А фирменный слоган этого сезона «Вернемся вместе» не просто существует на баннерах и в клубных соцсетях, а оправдывается на деле.

Теперь же отдать дань уважения и помочь родной команде с возвращением в РПЛ необходимо самим болельщикам. Тем более что казанским поклонникам футбола в этом плане повезло больше, чем соседям из других городов-миллионников. Для похода на матч нам не нужно ни заполнять анкеты, ни даже посещать ближайший МФЦ для оформления Fan ID.

После трудовой победы над «Кубанью» в минувшем туре команда Юрия Уткульбаева поднялась на одну строчку и вышла на второе место в турнирной таблице Первой лиги Фото: rubin-kazan.ru

В случае победы «Рубин» упрочит место в гонке за РПЛ

С момента последней игры на «Ак Барс Арене» казанский клуб успел серьезно видоизмениться: начиная от перестановок в тренерском штабе до рокировок в управленческом составе. Потому ближайшая встреча против «Волги» станет этаким знакомством болельщиков с новым и одновременно старым-знакомым «Рубином».

После трудовой победы над «Кубанью» в минувшем туре команда Юрия Уткульбаева поднялась на одну строчку и вышла на второе место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь «Рубин» опережает «Аланию» на один балл, но все так же отстает от «Балтики» на четыре. В случае победы над предпоследней командой чемпионата – «Волгой» казанцы получат возможность упрочить свое положение в гонке за Премьер-лигу.

По сравнению с матчем в Краснодаре состав «Рубина» претерпит изменения: из-за перебора желтых карточек участие в игре не примет Илья Самошников, а Михаил Костюков, пропускавший встречу с «Кубанью» из-за травмы, вернется в ростер Уткульбаева и продолжит тренироваться в расположении основной команды.

«Небольшая травма, получил ее в недельном цикле перед игрой. Травма поверхности бедра. Залечусь и к следующей игре буду готов», – заявил Костюков на встрече с болельщиками в баре Big Twin под Южной трибуной «Ак Барс Арены».

Помимо самого матча болельщикам были предложены активности, в которых они могли выиграть атрибутику Фото: rubin-kazan.ru

В клуб вернулись прежние диктор и ведущий

К слову, на ту встречу с командой пришло немало болельщиков, и выглядело все очень уютно. Многие рассыпались в благодарностях за организацию совместного просмотра гостевого матча и выражали надежду, что это станет не разовой акцией, а новой традицией. Помимо самого матча болельщикам были предложены активности, в которых они могли выиграть атрибутику. Бодро прошла и автограф-сессия с футболистами основной команды.

Помимо Костюкова участие в соместном просмотре игры принял Эльмир Набиуллин, а само мероприятие вел экс-ведущий домашних матчей «Рубина» Иннокентий Токмин. Ранее «ТИ-Спорт» уже сообщал, что новым диктором на весенних играх на «Ак Барс Арене» станет Тимур Беляков, работавший в клубе на протяжении 17 лет.

Бодро прошла и автограф-сессия с футболистами основной команды Фото: rubin-kazan.ru

На протяжении полутора лет позиции диктора и ведущего домашних игр совмещал Владимир Шавгулидзе. Многие болельщики называли его более эмоциональным, нежели Беляков. Но диктор стадиона – далеко не та профессия, где стоит развлекать или заводить публику. К тому же с возвращением в клуб Иннокентия все вопросы по развлекательной составляющей на стадионе должны отпасть сами собой.

По нашей информации, начиная со следующего матча Беляков и Токмин будут работать в тандеме, как и было вплоть до 2021-го года. Приятный ностальгический сюрприз для казанских болельщиков, который они смогут оценить уже во встрече против «Волги».