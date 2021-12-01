«Теплый и снежный»: профессор КФУ дал прогноз погоды на декабрь

В первую декаду декабря теплая погодная аномалия в Казани составит 5-6 градусов. В целом среднемесячная температура будет чуть выше нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Сейчас в Казани днем плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Процесс идет западный, на нас сильное воздействие оказывает Северная Атлантика. Проявляется неустойчивость, к нам приходят циклоны постоянно с фронтальными системами, которые создают аномально теплую погоду. Холодов в обозримом будущем не видно», – сказал он.

Спикер отметил, что в эти дни в норме в Казани среднесуточная температура должна составлять -7 градусов, а фактически она в отдельные дни на 8 градусов выше. Согласно данным скорректированного прогноза Гидромета РФ, первый зимний месяц в Казани будет теплее на один градус, осадки превысят норму примерно на 20%.