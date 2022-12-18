«Теплые зимы – повод для беспокойства»: лесам Татарстана угрожают прожорливые гусеницы

Пугающие цифры получили специалисты Центра защиты леса Татарстана в ходе осеннего учета яйцекладок непарного шелкопряда. Его численность в разы увеличилась по сравнению с прошлым годом. Вредитель повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, часть хвойных, кустарники. Гусеницы объедают все листья, за 3-5 лет дерево погибает.

Опираясь на полученные данные, эксперты прогнозируют рост численности вредителя в количестве, угрожающем санитарному и лесопатологическому состоянию лесных насаждений в новом году Фото: tatarstan.rcfh.ru

В Аксубаевском лесничестве шелкопряд отложил более 2 тыс. яиц на дерево

Татарстан – малолесный регион, здесь лесом покрыто лишь 16% территорий. Деревьям, которых и так мало, представляет угрозу опасный вредитель – непарный шелкопряд. На вид это невзрачная бабочка, напоминающая мотылька. Но особую угрозу представляют гусеницы непарника, которые поедают листья множества растений. О результатах проведения учета численности непарного шелкопряда по яйцекладкам, собранным на лесных участках в ходе осенней инвентаризации, сообщили специалисты Центра защиты леса Татарстана.

«Число здоровых яиц непарного шелкопряда в Аксубаевском лесничестве составляет более 2 тыс. на дерево, в Азнакаевском и Билярском – до 1,9 тыс., Алькеевском – до 1,8 тыс., в Нурлатском и Мензелинском лесничествах – до 1,5 тыс., в Черемшанском – до 1,4 тыс. яиц на дерево», – проинформировала заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» Центра защиты леса Татарстана Венера Ефременкова.

Опираясь на полученные данные, эксперты прогнозируют рост численности вредителя в количестве, угрожающем санитарному и лесопатологическому состоянию лесных насаждений в новом году. Весной необходимо провести профилактические мероприятия по уничтожению или подавлению непарного шелкопряда, утверждают они.

Как сообщил «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, непарный шелкопряд активизировался в Татарстане с прошлого года. В 2021 году он был замечен в Бавлинском, Бугульминском районах, но площади были незначительными – до 1 тыс. гектаров. Тогда были проведены лесопатологические обследования и обработка. Однако ситуация ухудшилась в 2022 году.

«В этом году, к сожалению, непарный шелкопряд “проснулся” на территории Черемшанского, Нурлатского, Аксубаевского, Спасского районов, и площади уже внушительные – свыше 5 тыс. гектаров», – констатировал Кузюров.

Как сообщил Равиль Кузюров, непарный шелкопряд проснулся в Татарстане с прошлого года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Объедаемые вредителем деревья могут погибнуть за 3-5 лет

Непарный шелкопряд – сухолюбивое и светолюбивое насекомое. Самки кладут яйца в углубления коры стволов и пней, кучками по несколько сотен штук. Яйца зимуют, не теряя своей жизнеспособности.

«Они делают кладки в комлевой части древесины, ближе к земле. Яйца покрыты войлоком и надежно защищены от холода. Под снегом они не вымерзают», – уточнила Венера Ефременкова.

В мае-июне гусеницы вылупляются, растут, питаются. Они активно поедают листья деревьев до июля, потом превращаются в бабочек, а в августе откладывают яйца. Непарный шелкопряд повреждает почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. В период массового размножения насекомые сильно объедают деревья на значительных площадях. Это типичный лесной вредитель, создающий угрозы дубу, березе, тополю, липе. В лесах Татарстана шелкопряд часто встречается на дубах и березах.

«Опасны гусеницы непарного шелкопряда, которые поедают листву деревьев. Но когда их численность высокая и пищи мало, они могут перейти на хвою и кустарники. Свыше 75% объедания приводит к угнетенному состоянию деревьев, ведь за счет листьев происходит фотосинтез. Деревья становятся ослабленными. Если деревья не обрабатываются и объедаются на протяжении 3-5 лет, то могут погибнуть», – добавила Ефременкова.

В мае-июне гусеницы вылупляются, растут, питаются. Они активно поедают листья деревьев до июля, потом превращаются в бабочек, а в августе откладывают яйца Фото: tatarstan.rcfh.ru

На санитарную обработку лесов направят 100 млн рублей

Численность непарного шелкопряда в Татарстане в лесокультурном сезоне 2023 года зависит от множества факторов, в том числе и от погодных условий в зимнюю пору.

«Зимы из года в год становятся теплыми и дают нам повод для беспокойства. Так что мы обосновали перед Рослесхозом необходимость санитарной обработки лесов. На эти цели на следующий год планируем направить около 100 млн рублей. Когда начнется лесокультурный сезон, будем обрабатывать площади в обозначенных лесничествах, чтобы остановить эту заразу», – отметил Равиль Кузюров.

Венера Ефременкова уточнила, что яйцекладки могут погибнуть в холодную зиму при морозах от -30 градусов и при дефиците снега. Кроме низких температур яйцекладки могут повредить насекомые и животные. К примеру, зайцы и мыши. Сами вредители тоже подвержены разным заболеваниям.

Общая планируемая к обработке площадь лесов от непарного шелкопряда составит более 64 тыс. га. Работы собираются провести в 2023 году, в третью декаду мая. Однако обработка может быть отложена из-за проливных дождей.

В этом году были даны рекомендации о подготовке обоснований для проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В 2022 году шелкопряд напал на 10 лесничеств

Специалисты Центра защиты леса Татарстана проинформировали, как в регионе менялась численность вредителя на протяжении последних 15 лет.

«Возникновение первичных очагов и рост численности непарного шелкопряда в Татарстане начались на юго-востоке республики на территории Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Мензелинского и Азнакаевского лесничеств в период с 2007 по 2010 год. В 2013 году произошло резкое увеличение очагов вследствие выявления новых площадей, заселенных непарным шелкопрядом, преимущественно на территории Нурлатского лесничества», – сообщила Венера Ефременкова.

В дальнейшем под воздействием естественных факторов специалисты наблюдали постепенное затухание очагов вредителя на всей территории республики. Так, в 2018 году очаги затухли в Алькеевском, Бавлинском, Лениногорском и Нижнекамском лесничествах, а в 2019-м – в Азнакаевском лесничестве.

«Рост численности непарного шелкопряда в ряде лесничеств наблюдается с 2022 года. Повреждение насаждений отмечается в Азнакаевском, Аксубаевском, Билярском, Мензелинском, Нурлатском, Черемшанском, Алькеевском, Елабужском, Заинском и Камском лесничествах», – проинформировала Ефременкова.

Поэтому в этом году по результатам государственного лесопатологического мониторинга лесничествам были даны рекомендации о подготовке обоснований для проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда с применением биологических препаратов. Уничтожение вредных организмов может осуществляться наземным или авиационным способом.

Говоря о непарном шелкопряде, Геннадий Богданов отметил, что его гусеницы способны на значительной территории уничтожить листву многих деревьев и кустарников Фото: b-kokshaga.ru

В Марий Эл обнаружили вредителя хвойных пород – сибирского шелкопряда

А как складывается обстановка в богатом лесами соседнем регионе Марий Эл? Этот вопрос обозреватель «Татар-информа» выяснила у старшего научного сотрудника заповедника «Большая Кокшага» Геннадия Богданова. По его словам, в прошлом году специалисты Центра защиты леса Марий Эл проверяли лесопилки при помощи феромонных ловушек и обнаружили более вредного – сибирского шелкопряда.

«В Волжском, Килемарском, Медведевском, Моркинском, Оршанском, Звениговском и Юринском районах на общей площади 28 тыс. га провели мониторинг для выявления сибирского и непарного шелкопряда. По результатам исследований в 45 случаях выявлен карантинный сибирский шелкопряд. Непарный шелкопряд не обнаружен», – отметил биолог.

Эксперт пояснил, что в этом году сибирский шелкопряд был обнаружен на западе республики, в Юринском районе, на территории Дорогучинского участкового лесничества на площади 308 га. Если непарный шелкопряд повреждает в основном лиственные широколиственные породы и садовые культуры (груша, яблоня и др.), то сибирский шелкопряд – в основном хвойные породы.

Как уточнили в Центре защиты леса Татарстана, на территории нашего региона сибирский шелкопряд обнаружен не был.

Говоря о непарном шелкопряде, Геннадий Богданов отметил, что его гусеницы способны на значительной территории уничтожить листву многих деревьев и кустарников. Являются полифагами, объедая листву около 300 видов растений.

«Эти шелкопряды еще плохи тем, что после их “работы” деревья и кустарники становятся ослабленными и их легко могут “добить” личинки короедов, усачей, златок и других насекомых – вредителей леса», – подчеркнул Богданов.

Спикер заострил внимание еще на одном интересном моменте. Оказывается, потепление климата может увеличить число потенциальных врагов шелкопряда. Их кладки уничтожают лесные птицы, а гусеницами питаются жуки-красотелы. Кроме того, на гусениц откладывают яйца наездники-ихневмониды. В заключение биолог отметил, что в развитии непарного шелкопряда есть определенные ритмы и их массовое появление повторяется с определенной периодичностью, как у множества бабочек.

Фото на анонсе: tatarstan.rcfh.ru