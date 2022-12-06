Теплые вещи и продукты: Татарстанцы отправили в Лисичанск почти 140 тонн помощи

Очередная гуманитарная миссия «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправилась сегодня к жителям Лисичанска. Семь грузовиков со стройматериалами, теплыми вещами, тепловыми пушками и генераторами, продуктами питания выехали из Казани в Луганскую народную республику.

«Почти 140 тонн гуманитарной миссии помогали организовать жители Татарстана, предприятия и организации, вузы республики. Соорганизаторами отправки выступило татарстанское отделение партии “Единая России”. В этой отправке особый акцент делали на теплые вещи и все, что может помочь жителям Лисичанска согреться – электрогенераторы, тепловые пушки», – прокомментировал координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

По словам Сафина, неотапливаемый город нуждается в тепле. В этом он убедился сам, съездив в Лисичанск с прошлой гуманитарной миссией.

«Централизованное отопление в городе не работает, люди спят одетыми под четырьмя одеялами. Находясь там, мы составили список вещей, по-настоящему нужных жителям Лисичанска. На него и делаем акцент при формировании гуманитарных отправок», – пояснил Сафин.

Список потребностей опубликован на сайте благотворительной организации. В него вошли тепловое оборудование, строительные материалы, средства гигиены, хозяйственные товары, одежда и обувь, медикаменты, продукты питания. Отдельно выделен список детского питания: смеси, каши, пюре. В Лисичанске сегодня живет 30 детей в возрасте до года.

В формировании груза участвовал весь Татарстан. Это неравнодушные жители республики и инициативные группы граждан, активисты общественных организаций, представители вузов Татарстана. Кроме того, продолжилась практика районов Татарстана формировать свои грузовики, чтобы затем присоединиться к гуманитарной колонне. В этот раз свои грузовики отправил Бавлинский район.

Сегодня активисты республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» готовятся к подготовке следующей гуманитарной миссии. Очередной груз планируют сформировать и отправить уже на следующей неделе.