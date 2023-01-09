Теплые носки, шарфы и витамины: казанцев просят откликнуться для помощи нуждающимся

Молодёжный отдел Казанской епархии проводит акцию «Подари тепло на Рождество!». Волонтеры собирают наборы для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Акция проводится несколько лет подряд, и этот год не стал исключением.

Фото: «Православная молодежь Казани»

«Состав такого набора может быть следующим: шапка, шарф, перчатки и тёплые носки.

Также можно добавить средства личной гигиены и витамины. Одежда может быть б/у, но, дорогие друзья, в хорошем и чистом состоянии!» — говорится в публикации сообщества.

Старт акции был дан еще 30-го декабря, она завершится 17 января.

«Рождественские и новогодние дни – время ожидания великого чуда, время, когда мы можем замедлиться и сосредоточиться на важном. Помощь ближнему — как раз и может стать таким делом! Эту акцию мы проводим уже несколько лет и, несмотря на трудную ситуацию сейчас в стране и мире, мы повторяем ее с большой надеждой», – говорят волонтеры акции.

Подарки принимаются по адресам:

Спасо-Евдокиевский храм (ул. Федосеевская, 46);

храм Рождества Христова (ул. Адоратского, 38А);

храм святого Александра Невского (ул.Сахарова, 16Б).

Контактный телефон: +7 987 216-64-16 (Мария).