«Тепло вернулось – и жизнь вернулась»: Татьяна Индычая о помощи Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефном Татарстану городе Рубежном в ЛНР работает Центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Руководитель центра Татьяна Индычая в интервью для «Татар-информа» рассказала о помощи от Татарстана и новых возможностях, появившихся благодаря этой поддержке. В частности, недавно в здание центра было подано тепло.

– Татьяна, когда в центре появилось отопление и что для вас изменилось после его запуска?

– Это был по-настоящему судьбоносный момент. Фаниль Аглиуллин (глава Минземимущества РТ, ранее – вице-премьер Татарстана, курировавший подшефные города ЛНР, – прим. Т-и) приехал, посмотрел, в каких условиях мы работаем – холодные стены, дети в курточках, жили на обогревателях. После его визита депутат Госсовета Республики Татарстан Фаниль Фиргатович Багаутдинов профинансировал разработку проекта подключения к газу и установку нового газового котла. В октябре подрядчик из Татарстана, руководитель ООО «Атэс» Алмаз Хисамиев, все работы завершил – и с этого дня у нас началась новая жизнь.

До запуска отопления нам было очень тяжело: дети мерзли, специалисты проводили занятия в верхней одежде. Стабильный ритм работы просто невозможен в таких условиях. А когда кабинеты прогрелись, центр словно ожил. Появилось ощущение, что мы можем работать полноценно и развиваться.

– Как изменилась атмосфера в центре после появления тепла?

– У нас теперь как маленький живой островок, заходишь – и чувствуешь тепло, спокойствие, детские голоса. Ребята бегают, рисуют, занимаются музыкой, участвуют в терапии.

Родители часто говорят: «У вас словно другой мир». И это правда: вокруг еще много последствий войны, но внутри центра – у нас порядок, свет и жизнь. Для нас это стало символом возвращения нормальности.

– Татарстан уже давно помогает вашему центру. Как изменилась эта поддержка за последние полгода?

– Поддержка стала еще шире. Теперь не один район, а несколько районов Татарстана взяли нас под личное кураторство. Мы чувствуем внимание и участие постоянно.

Помощь приходит по любым запросам. Попросили стульчики – привезли. Не хватало столов – доставили. Прислали методические материалы, канцтовары, наборы для арт-терапии, музыкальные инструменты, мебель.

Предприниматели Татарстана передавали теплую одежду, детские вещи, игрушки, материалы для занятий, даже помощь для родителей – кто-то получил обувь, кому-то помогли собрать ребенка в школу.

Светлана Александровна из Нурлатского района передала целые комплекты одежды для всех возрастов. Мы никогда не встречались лично, но она звонит так, будто мы знакомы много лет: «Татьяна Петровна, как у вас дела? Что вам сейчас нужно?» Это очень поддерживает.

– Вы говорите, что чувствуете «родственную связь» с людьми из Татарстана. В каком смысле?

– В прямом. На том конце провода – люди, которые переживают за нас так, как переживают за своих родных.

Они звонят, поддерживают, присылают помощь – и всё это без лишних слов, без формальности. Я уже выучила названия районов, имена, и за каждым именем вижу человека, который искренне хочет помочь.

– Как сейчас работает центр? Сколько детей приходит на занятия?

– Детей становится всё больше. Если полгода назад у нас было чуть больше двадцати зарегистрированных ребят, то сегодня – уже более сорока. И это не предел: как только откроются после ремонта оставшиеся кабинеты, мы сможем принять еще больше детей.

Работают психолог, логопед, музыкальный педагог, воспитатели, массажист. Кабинеты оборудованы игрушками, методическими материалами, техникой. Впервые за долгое время мы можем работать так, как и должны работать с особыми детьми – в тепле, в комфорте, с полным набором всего необходимого для профилактики и лечения.

– С какими вызовами вам еще предстоит справиться?

– Самая острая проблема сейчас – ремонт кровли. Она сильно повреждена и требует ремонта. Также нам необходимо установить систему видеонаблюдения: в прошлом были случаи порчи имущества, и хочется защитить центр. Но в целом мы уже работаем. И чувствуем, что Татарстан остается рядом – по-настоящему.

– Что бы вы хотели сказать людям и районам Татарстана, которые помогают вашему центру?

– Спасибо. Огромное, человеческое спасибо. Вы даете нашим детям возможность жить нормальной жизнью – теплой, мирной, настоящей.

Каждый раз, когда мы открываем коробку с вещами или получаем звонок [со словами] «Как вы там?», я думаю о том, что мир держится на таких людях. На сочувствии и доброте.