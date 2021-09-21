Тепло подано во все объекты социальной сферы и жилые дома Набережных Челнов

Все объекты социальной сферы и жилые дома в Набережных Челнах обеспечены теплом. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Спикер отметил, что в этом году отопительной сезон начат раньше в связи с погодными условиями. В Набережных Челнах он стартовал 9 сентября и первоочередной задачей было подать тепло в социальные объекты — школы, детские сады.

«По состоянию на 17 сентября все они были обеспечены теплом. Это 130 детских садов, 86 школ, 35 учреждений здравоохранения, 19 учреждений культуры, 17 учреждений физической культуры и спорта и семь учреждений социальной защиты», — уточнил спикер.

По жилому фонду подача тепла началась 15 сентября и была закончена к 15.00 18 сентября.

«У нас всего в городе 1 429 многоквартирных жилых домов, из них 1 356 — дома с центральным отоплением, 73 дома — с индивидуальным отоплением, это газовые котлы. По всем жилым домам тепло подано. В настоящее время продолжаются работы по удалению воздуха из стояков, каждая управляющая компания отрабатывает. Обращения наших горожан есть. По всем заявкам мы отрабатываем немедленно», — добавил Зуев.

Комментируя доклад коллеги, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что в течение двух-трех дней город смог оперативно подать тепло во все жилые дома, а управляющие компании и ТСЖ смогли принять его.

«Мы видим, что ночью происходит понижение температур, заморозки на почве, поэтому абсолютно правильно, что на неделю раньше стартовали в части обеспечения теплом объектов социально-культурной сферы, жилых домов, комфорт должен быть. В течение недели все вопросы, связанные с регулировкой нужно снять», — поручил градоначальник.