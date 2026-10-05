Тепло подали в 91% домов Казани: как город входит в отопительный сезон

В Казани 1 октября начался отопительный сезон. Решение подать тепло раньше срока оказалось своевременным: начало месяца принесло резкое похолодание. Сколько домов уже подключили к отоплению и что делать, если батареи в квартире остаются холодными, – в материале «Татар-информа».





Тепло уже подано в более 5 тысяч многоквартирных домов Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Решение было своевременным»

На сегодняшней день тепло уже подано в более 5 тыс. многоквартирных домов Казани, что составляет 91% от общего числа МКД города. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

«Отопительный период стартовал еще 1 октября, и решение было своевременным: начало месяца сопровождается резким похолоданием, сильными ветрами и дождем. А досрочный пуск тепла в родильные дома, больницы-стационары, детские дома-интернаты и детские сады – школы начат по заявкам учреждений еще 25 сентября», – заявил Гиниятуллин, добавив, что тепло уже подали в 95% социальных учреждений города.

При этом работа продолжается, и оставшиеся 520 домов и 45 учреждений социальной сферы будут подключены уже в ближайшие дни. Гиниятуллин также отметил, что на данный момент тепло есть во всех без исключения детских садах, школах и отдельно стоящих больницах.

Он подчеркнул, что после старта отопительного сезона в течение двух недель проводится отладка гидравлических и температурных параметров, поэтому батареи по всему городу нагреются не одновременно и для этого необходимо время.

Искандер Гиниятуллин «На данный момент тепло есть во всех без исключения детских садах, школах и отдельно стоящих больницах» Фото: metshin.ru

Паспорт готовности Казани к зиме должен быть готов до 15 ноября

Подготовка к зиме в Казани шла все лето:

«Казэнерго» обновило 7 котельных: там поставили новые котлы, насосы и автоматику, а также заменили 14 километров старых труб.

«Казанские тепловые сети» отремонтировали почти 23 километра труб.

В военном городке №33 жители 11 многоквартирных домов переключены на новую блочную котельную, что значительно улучшило стабильность и качество теплоснабжения потребителей, а также создало резерв на новые дома.

Ведется строительство блочно-модульной котельной на улице Бутлерова, которая позволит в следующем году переключить 13 потребителей физически и морально изношенных котельных КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ на надежный источник тепла и создаст резерв для дальнейшего развития территории.

Гиниятуллин отметил, что все 125 котельных «Казэнерго», Казанских тепловых сетей, районных котельных «Татэнерго», а также 36 из 45 ведомственных котельных уже получили соответствующие паспорта готовности.

Полностью оформить документы теплоснабжающие организации должны до 25 октября, а паспорт готовности всей Казани – до 15 ноября.

Открыты горячие линии, созданы каналы в «Максе»

Отдельно Гиниятуллин остановился на домах без общедомовых приборов учета тепловой энергии. Таких домов в Казани 689, и их жителям начислят плату за отопление начиная уже с сентября.

«В Татарстане приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ для таких домов установлен порядок начисления платы за отопление, исходя из норматива, равными долями в течение восьми месяцев – с сентября по апрель. Таким образом, несмотря на начало отопительного периода в октябре, эти дома уже в сентябрьской квитанции получат начисление за отопление», – пояснил Гиниятуллин.

По его словам, это дома, где либо нет технической возможности установки узла учета, либо в этих домах потребление тепла минимально и расходы на установку и обслуживание приборов учета сопоставимы с размером платы за отопление.

В заключение замглавы исполкома Казани напомнил, что для оперативного решения вопросов, связанных с пуском тепла, открыты горячие линии, номера которых опубликованы на официальном портале мэрии Казани. Кроме того, для удобства жителей управляющие компании ведут прямую коммуникацию в домовых чатах и в собственных каналах мессенджера «Макс».

«Своевременный пуск тепла – это одна из важнейших метрик состояния жилищно-коммунального хозяйства Казани» Фото: metshin.ru

«Зима – это испытание на прочность и показатель профессионализма»

«Каждая отопительная зима – это прежде всего испытание на прочность и показатель профессионализма всех задействованных в этой ответственной работе», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, в работу вовлечено большое количество людей, от поставщиков тепла до сотрудников управляющих компаний. А своевременный пуск тепла – это одна из важнейших метрик состояния жилищно-коммунального хозяйства Казани.

«Хочу поблагодарить всех работников отрасли, стараниями которых включается отопление в социальные объекты, квартиры и на предприятия города. Как всегда, особое внимание уделяется социальным объектам: наши детсады, школы, медицинские учреждения всегда первыми получают тепло», – заявил Метшин.

Он пожелал всем работникам отрасли безаварийной работы, а жителям Казани – чтобы было тепло и уютно во всех многоквартирных домах, во всех учреждениях социальной сферы и на всех предприятиях города.