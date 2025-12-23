news_header_top
СВО 23 декабря 2025 10:20

«Тепло из дома»: жители Нижнекамского района поддержали бойцов СВО

В селе Кулмакса Нижнекамского района прошла благотворительная акция «Тепло из дома», объединившая жителей вокруг общей и важной цели – поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Местные женщины с особой теплотой и заботой приготовили домашнюю лапшу, собрали соленья и другие заготовки, чтобы передать бойцам частичку родного дома и ощущение семейного уюта. К акции подключились и другие жители села: они собрали все необходимое для наших защитников и передали гуманитарную помощь в пункт сбора в Нижнекамске.

В такие непростые времена особенно ценны внимание, участие и искренняя поддержка. Жители Кулмаксы уверены, что тепло сердец, забота и добрые слова помогут бойцам сохранить силу духа, веру и уверенность.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

