«Теперь я точно знаю на кого учиться!»: школьники побывали на ремонтном заводе НКНХ

Экскурсия на Ремонтно-механический завод

В «Нижнекамскнефтехиме» прошли дни открытых дверей. Ознакомиться с заводами одного из крупнейших нефтехимических гигантов смогли учащиеся СИБУР-классов. В течение учебного года ребята посещали профориентационные курсы в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, и вот пришло время своими глазами увидеть весь масштаб производства.

Ученика лицея №37 Никиту Лапко интересовали особенности работы слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). После девятого класса юноша планирует поступать в колледж им. Н.В. Лемаева на киповца.

– Мне нравится ремонтировать приборы, подгонять детали и составлять схемы. В колледже мы узнали, как выглядит различное оборудование, мастерские. С нетерпением ждал эту экскурсию, чтобы увидеть, как здесь все устроено, – признался Никита.

Для будущих сварщиков, электромонтеров, слесарей КИПиА и программистов провели экскурсию по Ремонтно-механическому заводу. В прошлом году здесь начались масштабные перемены. Большую часть станков старого образца демонтируют, на смену им придут 214 современных станков и стендов последнего поколения — многофункциональных, высокоточных, энергоэффективных, с высокой степенью автоматизации, программным управлением и максимальной цифровизацией.

Как отметил руководитель Сварочного центра Игорь Соловьев, сегодня на РМЗ трудятся около 2,8 тыс. человек – слесари КИПиА, сварщики, электрики. Люди, без слаженной и профессиональной работы которых не функционировало бы ни одно производство НКНХ.

– РМЗ делится на три блока. Первый блок – ремонта. Сюда входят руководители и специалисты, занимающиеся техническим обслуживаем и ремонтом технологического оборудования. Второй блок – ремонтно-механическое производство, которое занимается не только ремонтом деталей, но и их изготовлением. Есть еще инженерный блок, куда входит сварочный сектор. Здесь обучают сварщиков и представителей других рабочих профессий, – рассказал он.

«Доля ручного труда уходит в прошлое»

Посетили ребята первую инструментальную мастерскую РМЗ. Она была открыта всего полтора месяца назад и уже получила массу положительных откликов среди персонала. По словам начальника участка Виктора Дорошенко, мастерская модернизирована по новому образцу, где плечом к плечу работают слесари, электрики и киповцы.

– Так будут выглядеть все слесарные мастерские на предприятии. Мы внедряем систему 5С, или так называемое бережливое производство. Эта программа состоит из пяти ключевых моментов: сортировка, соблюдение чистоты и порядка, постоянное совершенствование и стандартизация. Раскладка инструментов у нас происходит в определенном порядке. Каждый ключ и верстак имеют свое место и маркировку. Есть визуальный стандарт порядка – фотография того, как должно выглядеть рабочее пространство. В конце рабочего дня каждый сотрудник все убирает по местам, – подчеркнул Виктор Дорошенко.

Он также отметил, что ручной труд слесарей уходит в прошлое.

Сейчас уже не встретишь ремонтников с большими гаечными ключами, мы стали получать электрические и гидравлические инструменты. Доля ручного труда уходит в прошлое. Недавно мы были в командировке в Тобольске, там доля ручного труда составляет всего 20%», – поделился впечатлениями от поездки Виктор Дорошенко.

Показали ребятам рабочее место электромонтеров и слесарей КИПиА. Начальник участка Алексей Майоров отметил, что киповец хоть и рабочая специальность, но очень интересная и интеллектуальная.

– Мы занимаемся ремонтом динамического и статического электрооборудования. Все вы знаете, что такое электродвигатель, не автомобильный, а который приводит в движение компрессорное и наносное оборудование. Вес этих электродвигателей – от 2 кг до 17 тонн. Чтобы они работали, ими нужно управлять статическим методом, – рассказал он школьникам.

Начальник участка Ренат Бикметов показал гостям метрологический стенд, где проходят испытания, настройка и калибровка датчиков автоматизации.

– Мы в автоматическом процессе следим за датчиками температуры, давления и другими параметрами. Можем настроить реле, органы регулирования клапанов, есть магазин сопротивления, цифровой мультиметр и блок настройки пневматических приборов, – уточнил он.

«Очень круто, мне все понравилось!»

Как отметили на предприятии, открытие новой инструментальной мастерской, закупка передвижной ремонтной техники – важная веха в программе модернизации ремонтного производства. К концу 2024 года будет отремонтирован первый из пяти пролетов здания РМЗ и заработают первые 56 современных станков на участке по ремонту запорно-регулирующей арматуры. Оставшиеся пролеты РМЗ и мастерские второго и третьего этапов модернизации будут запущены в течение 2025 года.

– Очень круто. Мне все понравилось! Не ожидала, что здесь так чисто и современно, – поделилась эмоциями после экскурсии ученица 32-й гимназии Софья Быстрова.

– Большое впечатление на меня произвели инструменты. Каждый ключ, гайка лежат на своем месте. Рабочие столы удобные, чистые. В помещении светло. Сотрудники Ремонтно-механического завода очень приветливые, все нам показали, рассказали. Теперь я точно знаю, в каком направлении мне двигаться дальше и на кого идти учиться, – сказал ученик 37-й школы Никита Мокеев.

К слову, с экскурсией на НКНХ побывали не только слесари КИПиА, электромонтеры, сварщики и программисты. Ранее с производством знакомились машинисты технологических насосов и компрессоров, аппаратчики-операторы, лаборанты химического анализа.

У нас налажены очень тесные отношения с колледжем нефтехимии и нефтепереработки. Ежегодно руководство колледжа в начале учебного года посещает СИБУР-классы, выявляет школьников, нацеленных получить рабочие специальности. Детей распределяют по группам в зависимости от профессии. И чтобы ребята могли познакомиться с работодателем, мы организовываем такие экскурсии. Ранее машинисты и аппаратчики посещали производство пластиков, лаборанты знакомились с лабораториями, слесари, киповцы и сварщики увидели наше ремонтное производство, – рассказала ведущий инженер отдела обучения Гульназ Гизятова.

Помимо этого, в начале марта 57 школьников Нижнекамска прошли успешное обучение и получили первое удостоверение об окончании образовательной программы СИБУРа «Моя первая профессия».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»