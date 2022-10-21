«Теперь я чист»: В Казани прекратили дело участника шоу «Танцы»

Сегодня в Советском суде Казани прекратили уголовное дело участника шоу «Танцы» на ТНТ Эльсевара Мурадова в связи с примирением сторон. Его обвиняли в 6 эпизодах мошенничества, но все потерпевшие отправили в суд ходатайства о том, что претензий больше не имеют.

Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, в 2019 году Мурадов приехал в Казань, чтобы найти девушек для съемок клипа компании RAAVA MUSIC. Он собрал с них по 15 тысяч рублей на костюмы, но съемки так и не начались. Несостоявшиеся актрисы написали заявление в полицию.

Заседания началось с того, что в суд поступили 2 последних ходатайства от потерпевших. Они указали, что причиненный ущерб был возмещен в полном обьеме, претензий к Эльсевару Мурадову не имеют и просят прекратить уголовное дело за примирением сторон.

С таким же ходатайством следом выступила адвокат Мурадова.

«Мой подзащитный ранее не судим, вину признает. Его преступление относится к категории средней тяжести и он полностью возместил ущерб потерпевшим. Ходатайства от всех потерпевших уже поступили в суд. Мы просим прекратить дело за примирением сторон», – заявила она.

Суд прекратил дело по нереабилитирующему основанию. То есть, Мурадов остался виновен в совершении преступления средней тяжести, но дело прекращено, так как претензий к нему больше нет.

Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

«Это было очень долго и нервно, но я рад, что все закончилось правильно. Я сделал все, чтобы это дело прекратили. Дальше буду жить обычной жизнью, к танцам, если будет шанс, обязательно вернусь. Я докажу себе и другим людям, что танцы не имеют отношения к тому, что со мной произошло», – заявил Эльсевар Мурадов.

Когда танцор услышал решение суда, он обрадовался и вручил букет своему адвокату, таким образом поблагодарив ее за труд.