Теперь «Рубин» поборется за топ-6 РПЛ? Зачем Рахимову Мальдонадо из Гондураса

Вчера «Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Денилем Мальдонадо. Гондурасец был лидером обороны в национальной сборной, а в клубной карьере играл с такими игроками, как Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл. Чем силен Мальдонадо и как он поможет «Рубину» – разбирался «ТИ-Спорт».





Вчера «Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Денилом Мальдонадо

Фото: t.me/fcrk

Мальдонадо наконец прилетит в столицу Татарстана

Долго же ждал «Рубин» новичка Дениля Мальдонадо. Ожидали, что защитник присоединится еще в конце июня, но все сорвалось, так как сборная Гондураса победила Панаму (1:1, 5:4 по пенальти) в Золотом кубке КОНКАКАФ. Но 3 июля команда Мальдонадо уступила Мексике (0:1) и покинула турнир, и новичок команды Рашида Рахимова все-таки доехал до Казани.

Накануне пресс-служба казанской команды объявила о переходе Дениля. А различные инсайдеры сообщали, что «Рубин» заплатил за Мальдонадо 800 тысяч евро. Контракт с ним рассчитан на четыре года. Усилит ли футболист из Гондураса «Рубин»?

Мальдонадо был капитаном сборной Гондураса U-23, никогда не боялся брать на себя ответственность Фото: © hdiez.hn

Всю жизнь играл в Америке, был капитаном сборной Гондураса

Прежде всего стоит сказать, что Дениль почти не имел опыта выступлений в Европе. За свою карьеру он играл в таких клубах, как гондурасский «Мотагуа», мексиканская «Пачука», «Лос-Анджелес» и так далее. В Европу он заглянул лишь единожды и ненадолго – когда был в аренде в румынском «Университатя».

Но нельзя сказать, что Мальдонадо – обычный защитник из Латинской Америки. У него интересная биография и есть сильные стороны. Начнем с его качеств.

Во-первых, он цепкий и мощный защитник. Как сообщал портал Sofascore, Дениль борется в воздухе и хорошо играет головой, неплох в выборе позиции. Также он хорош и в созидании – его передачи точны на 85%, а длинные пасы – на 48%. Фанаты хвалят игру Дениля, хотя иногда критикуют его за излишнюю жесткость в отборе и слабый выбор позиции.

За свою карьеру Мальдонадо играл в таких клубах, как гондурасский «Мотагуа», мексиканская «Пачука», «Лос-Анджелес» Фото: © deportestvc.com

Во-вторых, у него есть лидерская жилка. Он был капитаном сборной Гондураса U-23, никогда не боялся брать на себя ответственность. В-третьих, у него бешеная мотивация. На одном из подкастов он говорил, что для него каждый матч – как финал.

«Дениль – сильный и талантливый защитник с богатым международным опытом, капитан успешных команд. Он привнесет большую универсальность и качество в нашу надежную линию обороны», – когда-то высказывался о Мальдонадо генменеджер «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон.

По итогу «Рубин» в лице Мальдонадо может получить защитника, который надежен, амбициозен, опытен. Он мощный в обороне, умеет бороться в воздухе и двигать мяч. И при всем этом он относительно молодой – 27 лет.

Играл с Кьеллини, Бэйлом и Велой

Мальдонадо трижды брал чемпионство Гондураса, становился финалистом Лиги КОНКАКАФ, принимал участие в ОИ-2020 и выступал в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Фото: скриншот подкаста

В «Лос-Анджелесе» Дениль играл в одной команде с такими легендами, как Джорджо Кьеллини, Гарет Бэйл, и другими. Легендарный защитник «Ювентуса» отмечал, что Мальдонадо учится очень быстро. А также добавлял, что Дениль заслуживает всего лучшего в своей карьере.

«Он очень быстро учится. Он очень хороший игрок. Я рад, что Дениль находит свое место в команде, он очень нам помогает. Он заслуживает лучшего», – сказал Кьеллини на клубном подкасте.

Казалось бы, обычный защитник из Гондураса. А на деле – игрок с целым букетом полезных качеств. Который к тому же пересекался со звездами мирового футбола, впитывая их опыт.

Новичок усилит самую дефицитную позицию в команде Фото: rubin-kazan.ru

Именно такой игрок был нужен Рахимову

Персону новичка обсудили. Теперь вопрос: что он даст «Рубину»? Стоит начать как минимум с того, что он усилит самую дефицитную позицию в команде. Вся оборона клуба держится на трио Грицаенко – Вуячич – Тесленко. И когда кто-то из них выпадает, линия обороны трещит по швам.

По факту из центральных защитников в распоряжении Рашида Рахимова, помимо основной тройки, были лишь Константин Нижегородов и Рустам Ашурматов, которого недавно продали в иранский «Эстегляль» из-за покупки Мальдонадо. Первый же пока слишком юн, Рахимов редко доверяет Нижегородову место в основе. А Ашурматов не был надежен, «привозил» голы в свои ворота. В итоге ситуация иногда доходила до того, что в центр обороны порой выходил Илья Рожков, профильный левый защитник.

Рахимову нужен был как раз цепкий игрок, способный вести борьбу, в меру агрессивный. К тому же он качественно продвигает мяч вперед, что будет полезно в организации атак. В любом случае это первое усиление для казанцев с осени 2024 года.

В клубе есть ярко выраженный лидер-голеадор – Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

Защитника купили, Даку сохранили: «Рубин» будет биться за топ-6?

Наконец Рахимов получил долгожданное усиление. Причем на ту позицию, которая была самой хлипкой в казанской команде. В целом если сейчас посмотреть на состав «Рубина», то можно предположить, что они сумеют побороться за место выше седьмого.

В клубе есть ярко выраженный лидер-голеадор – Мирлинд Даку. Есть неплохая атакующая связка албанца с Дарданом Шабанхаджаем. Достаточно хорошая глубина в линии полузащиты, в которой есть такие мастера, как Велдин Ходжа и Богдан Йочич. Ну и оборона, наконец, пополнилась Мальдонадо.

Наше мнение подтверждают слова экс-тренера «Рубина» Рината Билялетдинова. Он говорил, что если казанцы найдут мастеровитого игрока, то смогут побороться за топ-6 в РПЛ.

«Другое дело – мастерство футболистов. Нужно исполнение, игровая хитрость. Если «Рубин» сумеет таких игроков найти или воспитать, то ему вполне по силам замахнуться на место повыше седьмого», – сказал Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту».