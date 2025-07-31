«Теперь она всегда со мной»: ветераны назвали преимущества карты «СВОи»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Карта «СВОи» служит удостоверением ветерана и банковской картой. Ее удобно носить с собой, получать по ней льготы и скидки. В чем преимущества карты от ВТБ и как ее оформить – в материале «Татар-информа».

«Удостоверение и банковская карта одновременно»

Карта «СВОи» – аналог бумажного удостоверения ветерана боевых действий. Она подтверждает право на выплаты и льготы по федеральному закону «О ветеранах». В то же время, на карту можно получать денежное довольствие, снимать с нее наличные, делать переводы, оплачивать товары и услуги. То есть, пользоваться, как обычным банковским «пластиком». Карту «СВОи» могут выпустить ветераны Министерства обороны РФ, МВД, ФСИН и Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.

«В 2024 году было подписано соглашение о взаимодействии между ВТБ и Министерством обороны РФ, банк получил аккредитацию на выпуск карты «СВОи». Оформить ее можно в любом офисе ВТБ. Для этого нужно заполнить заявление, предъявить бумажное удостоверение ветерана или справку об участии в СВО», – рассказала управляющий ВТБ в Татарстане - вице-президент ВТБ Марьям Давлетшина.

Оформить карту «СВОи» можно в любом офисе ВТБ. Для этого нужно заполнить заявление Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не нужно носить с собой разные бумаги»

О новом продукте недавно узнал участник специальной военной операции – ветеран боевых действий Дамир Валиев. Во время отпуска он пришел с супругой в отделение ВТБ, оформил карту и поделился своими впечатлениями.

«Это очень удобно, так как «СВОи» является и удостоверением, и обычной картой. К ней даже программа лояльности подключена. Но самое главное – больше не нужно носить с собой разные бумаги, все мои данные и выплаты в одной карточке», – рассказал ветеран.

По мнению ветерана СВО Никиты Данилова, важным преимуществом карты «СВОи» от ВТБ является кешбэк в рублях. Категории можно выбирать каждый месяц, стандартно их три. В первый же месяц использования карты Никита получил 5% от покупок в аптеках, 2% – в супермаркетах и 1% – на все траты по карте. Эти категории кешбэка всегда доступны для выбора.

«Бонусы получать всегда приятно. Не так давно перевел на эту же карту зарплату, и теперь у меня будет повышенный процент по вкладу, а еще – четыре категории кешбэка вместо обычных трех», – пояснил ветеран.

Привилегии предусмотрены и для тех, кто переведет пенсию на карту «СВОи». Банк перечислит единовременный бонус 1000 рублей, повысит процент по накопительному счету до 18% годовых, а также будет начислять 7% годовых на остаток по карте до 100 тыс. рублей и подарит страховку от мошенничества.

При себе нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий или справку об участии в СВО, паспорт, СНИЛС и фотографию 2х3 или 3х4 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выпуск и обслуживание бесплатны»

Оформить карту «СВОи» можно в любом из 55 отделений банка в Татарстане. При себе нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий или справку об участии в СВО, паспорт, СНИЛС и фотографию 2х3 или 3х4.

«Выпуск и обслуживание карты бесплатны, срок изготовления – до 10 дней для представителей всех ведомств, за исключением Минобороны, по которому могут проводиться дополнительные проверки. Сейчас в наших офисах большой поток желающих оформить карту, но мы справляемся и ждем всех ветеранов», – отметила Марьям Давлетшина.

Когда карта будет готова к выдаче, ветеран получит СМС. После этого нужно будет зайти за ней в офис банка. В скором времени оформить карту станет еще проще. Нужно будет лишь подать заявку, чтобы сотрудник ВТБ приехал по удобному адресу.

Карта «СВОи» дает право на круглосуточные онлайн-консультации врачей разных направлений, а также психологическую и юридическую помощь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Можно бесплатно проконсультироваться у разных врачей»

Все держатели карты «СВОи» от ВТБ могут бесплатно подключить услугу «Телемедицина Плюс». Она дает право на круглосуточные онлайн-консультации врачей разных направлений, а также психологическую и юридическую помощь.

«Терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи, гастроэнтерологи, психотерапевты и другие специалисты дадут рекомендации, назначат обследования, будут вести не только самих ветеранов, но и членов их семей. В перечень доступных докторов входит педиатр», – пояснила управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент Марьям Давлетшина.

В удобстве телемедицины недавно убедилась Венера. Ее муж, ветеран боевых действий, сейчас находится в зоне СВО. Настроить услугу и разобраться в том, как она работает технически, женщине помогли сотрудники ВТБ. Венера рассказала, что они с супругом планируют второго ребенка, поэтому к доктору было много вопросов.

«Сначала волновалась – как пройдет общение с врачом через Интернет? Такого опыта у меня еще не было. Но оказалось, что это просто. Доктор подробно все рассказал, назначил обследования, а потом выдал заключение. Оказалось, что все у меня хорошо, и сразу стало спокойнее. Так что, я считаю, что «Телемедицина» – очень полезная и нужная услуга», – поделилась Венера.

О новых возможностях и своих впечатлениях женщина собирается рассказать родным. У многих из них сейчас на передовой находятся мужья, братья, сыновья.

«Уверена, что им поможет и поддержка психологов, и других специалистов-медиков. Можно даже проконсультироваться у юристов, что тоже бесплатно. И главное, не нужно ехать для этого в Казань или другой город, это помощь прямо на дому», – подытожила Венера.

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