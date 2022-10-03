«Теперь навсегда с Россией»: дети из Лисичанска отдохнули в казанском лагере «Заречье»

В детском оздоровительном лагере «Заречье» прошло закрытие смены для группы из 207 учеников образовательных учреждений Лисичанска в возрасте от 7 до 17 лет. Ребята прибыли в республику еще в начале сентября и провели здесь полноценную смену в 21 день, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Праздничное мероприятие в честь закрытия смены посетили депутаты Госсовета Татарстана Людмила Рыбакова и Динар Бариев. Гости поприветствовали ребят и передали им рюкзаки, укомплектованные необходимыми для школы канцелярскими товарами. Подарки были вручены детям из Лисичанска в рамках акции «Единой России» «Помоги собраться в школу».

Также татарстанские парламентарии рассказали школьникам, что 30 сентября произошло знаковое, историческое событие – подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Мы увидели в глазах детей и взрослых бесконечную радость! И все это потому что мы теперь одна страна», – рассказала Рыбакова.

По словам Бариева, с вопросом к нему подошла семилетняя девочка. Ребенок несколько раз переспросил: правда ли, что жители ЛНР теперь навсегда с Россией?

«Девочка несколько раз спросила: „Правда ли, что мы теперь живем в России?“ – и так радовалась тому, что Луганская народная республика – часть нашей большой страны. Некоторые из присутствовавших детей никогда и не знали жизни без обстрелов и взрывов. После поездки в Казань они поняли, что такое мирная жизнь», – поделился Бариев.

Людмила Рыбакова подчеркнула, что педагоги и психологи отметили положительную динамику у детей, которые до приезда в Татарстан долгое время жили под постоянными обстрелами.

«Взрослые заметили, как в детских глазах стали появляться огоньки счастья! Школьники узнали, что такое счастливое детство. В рамках смены ребята побывали в казанском зоопарке, в театрах, в парках и скверах. С ними проводили сессии психологи. Сопровождающие передавали слова благодарности руководству Татарстана за организацию смены для детей из ЛНР», – рассказала Рыбакова.

По словам депутата Госсовета, среди важнейших приоритетов руководства республики – крепкая семья и здоровье подрастающего поколения. Ну а системная помощь жителям освобожденных территорий Украины теперь стала частью народной программы «Единой России».