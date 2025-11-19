«Теперь на изъятых землях школа и детсад»: что делают в РТ, чтобы изжить коррупцию

Сотни миллионов сэкономленных бюджетных рублей только в Набережных Челнах – результат того, как в Татарстане борются с коррупцией. Из-под депутатов-взяточников и пренебрегающих правильным оформлением деклараций о доходах летят кресла, а в муниципалитетах чиновникам приходится заново ремонтировать дороги и дворы после проверок антикоррупционеров.





Меры, которые применяются сегодня в Татарстане для борьбы с коррупцией, позволяют экономить бюджетные средства, предотвращать некачественный ремонт дворов и дорог

Фото: © «Татар-информ»

Шестеро депутатов уволены по причине утраты доверия

Регулярные проверки, закупки через электронные торги, оказание услуг через МФЦ – это неполный перечень мер, которые применяются сегодня в Татарстане для борьбы с коррупцией. Все то, что сегодня предпринимается, позволяет, например, экономить бюджетные средства, предотвращать некачественный ремонт дворов и дорог, а все вместе направлено на поддержание экономики республики на высоком уровне.

«За девять месяцев этого года в Татарстане в органах государственной власти и муниципальных органах проведено 116 проверок сведений о доходах, а также проверок, связанных с неурегулированными конфликтами интересов и контролем за расходами. К ответственности привлечены 83 человека. Нашим подразделением за девять месяцев проведено более 26 проверок, которые касались полноты сведений о доходах, соблюдения ограничений и запретов, контроля за расходами. По итогам проверок 24 лица привлечены к ответственности, из них шестеро уволены в связи с утратой доверия», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Рустам Гаязов: «Нашим подразделением за девять месяцев проведено более 26 проверок, которые касались полноты сведений о доходах, соблюдения ограничений и запретов, контроля за расходами» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шестеро уволенных после проверок были депутатами муниципальных образований Лаишевского, Черемшанского, Тукаевского, Нижнекамского, Алексеевского, Кайбицкого районов.

«Такая мера ответственности применена за предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах, неурегулирование конфликта интересов, а также за владение иностранными финансовыми инструментами – как правило, это акции», – отметил Гаязов.

В пример он привел депутата Совета Черемшанского района Татарстана, который плюс ко всему руководил государственным унитарным предприятием. Проверка выявила, что он заключал договоры с местным предпринимателем на покупку запчастей и реагентов – эти сделки были схемой по обналичиванию денег.

«Проверка также показала несоответствие доходов и расходов. Он приобрел две квартиры в Казани. Мы направили материалы в прокуратуру, и сейчас в суде решается вопрос об изъятии этих квартир в доход государства. Он был уволен в связи с утратой доверия. Материалы на него передали в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело», – добавил Рустам Гаязов.

«В муниципальную собственность были возвращены 58 земельных участков стоимостью более 3 млрд рублей»

«Состояние законности и правопорядка влияет на экономические процессы в городе. Это в том числе и благодаря качественной работе по профилактике коррупционных правонарушений. Мы приняли свою антикоррупционную государственную программу, рассчитанную до 2028 года. Антикоррупционное законодательство, безусловно, накладывает на муниципальных служащих определенные ограничения и запреты, в связи с чем мы у себя в городе уделяем особое внимание этому вопросу», – отметил мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Наиль Магдеев: «В этом году было подано 25 исков о нецелевом использовании земельных участков. Противодействию коррупции в сфере муниципальных закупок отведена большая роль» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он добавил, что воспитывать взрослых сотрудников не имеет смысла, а вот формировать у каждого негативное отношение к вопросам коррупции – важно.

«Все отрасли исполнительного комитета, которые связаны с использованием бюджетных средств и осуществляют разрешительные функции, в большей или меньшей степени подвержены коррупционным рискам. Несколько лет назад руководством Набережных Челнов были предприняты меры, благодаря которым в муниципальную собственность были возвращены 58 земельных участков стоимостью более 3 млрд рублей», – привел данные он.

На этой земле, по словам градоначальника, были построены Русский драматический театр, школа «Адымнар», детский сад «Акчарлак», полигон КАМАЗа и другие социальные объекты.

«Это работу мы продолжаем. В этом году было подано 25 исков о нецелевом использовании земельных участков. Противодействию коррупции в сфере муниципальных закупок отведена большая роль. Одним из важных инструментов являются вопросы использования биржевых площадок и аукционов. Стоит отметить, что в нашем городе отсутствует практика прямых закупок – прямые закупки мы можем произвести только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», – отметил Наиль Магдеев.

За 2025 год был проведен 721 конкурс на электронных торгах на более чем 25 млрд рублей – экономия составила 125 млн рублей, добавил мэр Набережных Челнов.

«На биржевой площадке проведено более 5 тысяч закупок малого объема: бумага, авторучки и другие расходные материалы на сумму 536 млн рублей. Экономия составила 97 млн рублей. Вот по этим двум позициям, по электронным аукционам и по бирже, экономия только за 10 месяцев этого года составила 212 млн рублей», – отметил он.

«В Алексеевском районе реализуется своя программа противодействия коррупции»

«В Алексеевском районе реализуется собственная муниципальная программа по противодействию коррупции. Созданы и активно функционируют две комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Это центр, где мы анализируем риски и ведем разработку мер по профилактике», – рассказал глава Алексеевского муниципального района РТ Сергей Демидов.

Сергей Демидов: «Важным направлением в профилактике является антикоррупционная пропаганда. Формировать негативное отношение к коррупции мы начинаем с раннего возраста» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работает в районе также комиссия по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликтов интересов, подчеркнул глава района.

«Она играет роль внутреннего контролера. Эта комиссия обеспечивает чистоту рядов муниципальных служащих, рассматривает конкретные ситуации, тем самым предотвращая потенциальное злоупотребление полномочиями. Важным направлением в профилактике является антикоррупционная пропаганда. Формировать негативное отношение к коррупции мы начинаем с раннего возраста. В образовательных учреждениях проводятся классные часы, конкурсы рисунков и сочинений. Для молодежи также проводится подобная работа – к примеру, лекции и встречи с сотрудниками правоохранительных органов на базе молодежных клубов», – рассказал он.

Большое внимание в Алексеевском районе уделяется государственным закупкам. Здесь создан специальный отдел, который контролирует соблюдение прозрачности системы закупок.

«Обучаем правильно заполнять декларации о доходах, расходах и имуществе»

«Черемшанский муниципальный район ведет работу по налоговому контролю. Поступило 33 заявки, из них 25 решено положительно, из категории противодействия коррупции заявок не поступало. Остальные заявки запланированы на следующий период, включены в план работ либо по ним приняты решения с мотивированным отказом. Очень много вопросов в районе решается за счет средств самовложения. В связи с этим ряд вопросов, поступивших через “Народный контроль”, были сняты», – рассказал глава Черемшанского муниципального района РТ Рамиль Айбатов.

Рамиль Айбатов: «За этот год в районе только один человек был заподозрен в возникновении конфликта интересов – ему объявили выговор» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Предоставление услуг населению через портал Госуслуг или МФЦ существенно сокращает соблазн для любителей решать вопросы обходным путем, отметил он.

«В 2025 году была проведена антикоррупционная экспертиза 266 нормативных правовых актов и проектов. В рамках преддекларационной кампании проводятся совещание и обучение, где в полной мере разъясняется порядок заполнения деклараций о доходах и расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера. Также проводится обучение при участии Управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики», – рассказал глава района.

Все муниципальные служащие за прошлый год подали декларации о доходах – благодаря обучению они стали более ответственно подходить к этой задаче и меньше допускать ошибок при заполнении документов, добавил он.

За этот год в районе только один человек был заподозрен в возникновении конфликта интересов – ему объявили выговор, рассказал Рамиль Айбатов.

«Жители РТ жалуются на невозможность записаться на прием к врачу»

«Многие вопросы, о которых сегодня говорили мои коллеги, непосредственно связаны с обращениями граждан в различные органы власти и через различные системы обратной связи – это система “Народный контроль”, платформы обратной связи “Решаем вместе” и “Инцидент-менеджмент”. В каждой из них можно увидеть признаки коррупционных проявлений», – отметила Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Сария Сабурская: «В текущем году мы провели 31 выездное мероприятие и рассмотрели 697 обращений граждан» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За этот год от населения республики через три эти сервиса поступило более 220 тысяч обращений, добавила омбудсмен.

«В текущем году мы провели 31 выездное мероприятие и рассмотрели 697 обращений граждан. Более того, в этом году впервые совместно с представителями Управления Раиса по вопросам антикоррупционной политики мы выехали в несколько муниципальных образований для того, чтобы посмотреть, какие идут обращения, как они реализуются и есть ли среди них обращения коррупционного характера», – рассказала Сария Сабурская.

Особое внимание на таких выездных мероприятиях уделили вопросам медицины и транспорта, добавила омбудсмен.

В этом году по поручению Раиса Татарстана и прокуратуры в систему «Народный контроль» были введены новые закрытые категории: пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ, незаконный оборот наркотических средств, содержание наркопритонов, незаконная работа быстрого заработка в качестве курьера и дроппера, рассказала Уполномоченный по правам человека в РТ.

«Уже поступают обращения граждан по этим новым категориям, всего их 119. К платформе обратной связи подключены все медицинские учреждения. Это очень важно, потому что достаточно большое количество обращений, более 60%, поступают по проблемам здравоохранения», – отметила она.

Жители РТ жалуются на невозможность записаться на прием к врачу, получить медицинские документы через электронные сети. Кроме этого, люди часто жалуются на недостаточное благоустройство инфраструктуры.

«В этом году нам удалось решить более 24 тысяч уведомлений, которые касались благоустройства инфраструктуры, 13 тысяч уведомлений по направлению “дороги”. Искренние слова благодарности Рустаму Нургалиевичу Минниханову, потому что именно благодаря ему были выделены дополнительные средства для решения вопроса текущего и капитального ремонта дорог», – отметила она.

Некоторые запросы жителей, которые касались ремонта дорог, не могли решить с 2014 года, обратила внимание Сария Сабурская.

«17 категорий в системе посвящены вопросам противодействия коррупции. Но в целом в этом году обращений не так много – их всего 36» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Заявитель жаловался, что в одном и том же месте постоянно проводится ремонт, вкладываются деньги, а толку нет»

«Семнадцать категорий в системе посвящены вопросам противодействия коррупции. Но в целом в этом году обращений не так много – их всего 36. Но мы порой видим проявление коррупции в обращениях, которые относятся к другим категориям, например, к ЖКХ или дорогам. Вот, например, в Бугульме была построена спортивная площадка по заказу муниципалитета, ее построили в этом году и к концу года покрытие уже пришло в негодность», – привела пример она.

Строилась площадка за счет бюджетных средств. Только после личного визита Сарии Сабурской и представителей Управления Раиса Республики Татарстан площадку привели в надлежащее состояние, отметила Уполномоченный по правам человека в Татарстане.

«Есть примеры, когда коррупция проявляется в сфере ЖКХ. Заявитель из Бавлов рассказал о факте возможной кражи электроэнергии и несанкционированном подключении к данной системе. Провели проверку, факт хищения не подтвердился, но мы тут же убедились в объективности рассмотрения этого вопроса», – обратила внимание Сария Сабурская.

Жители улицы Фатыха Амирхана в Казани жаловались на некачественный ремонт на сетях водоснабжения, привела пример она.

«Это пример коррупции в сфере благоустройства территории. Заявитель жаловался, что в одном и том же месте постоянно проводится ремонт, вкладываются деньги, а толку нет. Тщательно проверили эту ситуацию – выяснилось, что действительно прорывы труб постоянно происходят, но эти водопроводные сети были переданы в 2014 году и нуждаются в полной реконструкции, а значит, денежные средства на ремонт тратятся впустую, так как прорыв постоянно происходит то в одном, то в другом месте по причине полного износа труб. Наши граждане стоят на страже выявления коррупционных проявлений в различных сферах деятельности, и мы благодарны им за такую активную работу», – заключила омбудсмен.