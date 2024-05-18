Теперь и на татарском: телефонные мошенники просят денег от имени известной радиоведущей

Дильбар Фаиз: «Татарский» мошенник ошибся, запросив слишком много»

Мошенники взломали номер телефона Дильбар Фаиз, что дало им возможность отправлять сообщения от ее имени. В итоге несколько десятков знакомых радиоведущей получили СМС на татарском языке с просьбой одолжить 50 тысяч рублей. Именно язык обращения заставил многих поверить, что сообщения отправлены Дильбар. К счастью, никто денег не перевел, по крайней мере о таких случаях неизвестно. Но ведущая получила много звонков от встревоженных знакомых. Люди спрашивали, все ли у нее в порядке, предлагали помощь.

«Поскольку это был выходной, мы с мамой хотели спокойно попить чаю. И тут мне звонит мой коллега с радио Паша: “Что ты мне написала по-татарски?” – “Ничего не писала”. – “Значит, тебя взломали”, – сказал он.

Еще до его звонка мне приходили СМС с просьбой подтвердить пин-код. А после Паши буквально посыпались звонки! Я до этого с такими вещами не сталкивалась, у меня от волнения даже руки стали дрожать.

Видимо, это были хорошо подготовленные мошенники — сообщение они написали на татарском. Все как надо, даже специальные буквы использовали – “ң”, “ә” и т.д. Поразительно. Значит, это сделал человек, который знает, на каком языке я говорю, изучил мою психологию, слушал меня по радио. Даже содержание текста напоминает мой стиль общения. Типа «неудобно» ему.

Я в своей жизни никогда денег не просила и просить не буду. Но люди поверили, стали звонить… Моя приятельница даже переписывалась с ними на татарском языке. Написала: “Что-то случилось? Тебе срочно надо?”, взломщик ответил: “Да, отправь в течение получаса”. Приятельница, конечно, переволновалась, стала звонить матери в деревню, узнавать, не случилась ли со мной какая-то беда.

Текст на татарском заставил многих поверить, что это я. Одна моя слушательница, женщина в возрасте, написала: “Я уже хотела собрать и отправить то, что у меня есть”. Только бы люди не поверили, не отправляли деньги», – рассказала Дильбар Фаиз.

До определенного момента она и не подозревала, что с ее номера людям летят сообщения. При таком способе мошенничества владелец номера не видит отправлений со своего телефона. Рассылку делает специальная программа.

«Этих СМС я в телефоне не вижу. Только когда люди начали пересылать их мне, узнала и прочитала. Как только я узнала, выложила в статусе видео, что меня взломали. И мошенники это видео тут же удалили. Мне об этом сказал зять. Он по видеосвязи помог мне принять меры защиты аккаунта в настройках, и только после этого звонки поутихли. Настройки ведь еще такие, что обычному человеку непросто разобраться.

Теперь уже поменяла пароли. Но, кажется, СМС от меня до сих пор приходят. Кому-то мошенники даже свой счет отправили для перевода денег. Надеюсь, люди не успели это сделать», – рассказывает радиоведущая.

Дильбар опубликовала скриншот счета, на который мошенник предлагает перевести деньги. В качестве получателя значится «Александр Шезод углы». Принадлежит ли счет самому мошеннику или он использует данные одной из своих жертв, неизвестно.

«Знаете, о чем я еще подумала? У нас ведь народ доверчивый, если бы мошенники просили 5 тысяч, а не 50, то переводили бы, не задумываясь. Этот “татарский” мошенник просчитался, назвав сумму в 50 тысяч!

Звонят актеры театра, эстрадные артисты. Некоторые даже сказали: “Дильбар, я записываю песни, у меня пока нет столько денег”. А если подумать трезво, разве я просила бы денег у Ризата Рамазанова, Фаниса Зиганшина или Резеды Тухватуллиной? Если нужны деньги, обычно обращаешься к самым близким или к коллегам. Вот этого мы не можем сразу осознать, верим. Если бы писал другой человек, может быть, люди поняли бы, что это дело рук мошенников. А тут, когда просит радиодиджей, который все время говорит по-татарски и написал свое сообщение на татарском, они поверили.

Алия Исрафилова тоже вступила с ними в переписку. Она спросила: “Это что, взлом?” Ей ответили: “Ничего критичного, мои счета завтра будут заморожены, поэтому прошу”. По-татарски было так: “Тәнкыйтьче бернәрсә дә юк, минем хисап иртәгә туңдырылачак, шуңа күрә сорыйм”, то есть с ошибками. Похоже, что перевели с русского через онлайн-переводчик.

Многие пишут: “Принесем лично”. Сейчас занимаюсь тем, что всем отвечаю, объясняю, извиняюсь. Просто ужасная ситуация», – рассказала Дильбар.

Люди, которые ранее сталкивались с подобным, советуют радиоведущей написать заявление в полицию. «Наверное, завтра схожу напишу», – говорит она.

Алсу Исмагилова тоже получила сообщение от Дильбар с просьбой прислать деньги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алсу Исмагилова: «Даже не возникло подозрения, что это мошенники»

Если телефонные мошенники начнут использовать татарский язык, они многих смогут обмануть, считает журналист Алсу Исмагилова. Она тоже получила сообщение от Дильбар с просьбой прислать деньги.

«Я поняла, что татар легко обмануть, достаточно прислать им СМС на татарском. Мы с Дильбар давно не общались, последний раз переписывались, наверное, год назад. И тут приходит от нее просьба перевести деньги. Конечно, я уже собралась писать ей: “Что случилось? Какая помощь нужна?” Я поверила, даже подозрения не возникло, что это мошенники. Написали на татарском, с татарскими буквами, без ошибок! Переживала, что Дильбар попала в какую-то сложную ситуацию. Но она практически тут же отправила СМС, что ее взломали.

Если мошенники начнут действовать таким способом, считаю, что обманутых будет много. Мы и раньше видели, как людей пытаются обмануть, такие сообщения приходили, но на русском языке. Если от татароязычного приходит СМС на русском, это, конечно, вызывает сомнения, мы уже понимаем, что это взлом. А когда сообщение на татарском, без ошибок, это, мне кажется, опасная ситуация. Чтобы люди не становились жертвами таких случаев, эту тему надо однозначно поднимать, предупредить людей.

СМИ постоянно пишут, как обезопасить себя от телефонных мошенников. Никогда не переходите по незнакомым ссылкам. Обычно вирус по этим ссылкам запускают в телефон, компьютер, и он уже сам начинает распространять вирус.

Поскольку я работаю в онлайн-бизнесе, то со многими общаюсь онлайн. У нас много чатов, групп. Там часто оставляют неизвестные ссылки. Мы их отслеживаем, были случаи, когда телефоны взламывали, но впервые вижу, чтобы использовали татарский язык.

Наши бабушки, мамы очень легко могут попасться на такую уловку. Сейчас сама вот собираюсь написать родителям, предупредить. Когда узнала, что это мошенники, в первую очередь подумала о родителях», – рассказала Алсу Исмагилова.

Гелюса Шагбан: «На мой аккаунт в соцсетях пришло СМС, в котором требовалось заполнить анкету на русском, татарском и английском языках» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гелюса Шагбан: «У мошенников нет национальности»

Поэт, певица Гелюса Шагбан также стала жертвой мошенников, умело использующих татарский язык. Два года назад она «подарила» им личный аккаунт с 42 тысячами подписчиков.

«На мой аккаунт в соцсетях пришло СМС, в котором требовалось заполнить анкету на русском, татарском и английском языках. В сообщении было указано, что без заполнения анкеты аккаунт в течение суток будет заблокирован. В тот день мы с дочерью Алисой чувствовали себя плохо из-за солнечного удара, и даже не было возможности разобраться, что происходит. И поскольку там было написано на татарском, мы поверили. Дочь зашла по ссылке, заполнила анкету, вплоть до указания всех логинов и паролей.

На следующий день с утра хочу зайти в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России, – прим. ред.) и не могу попасть к себе на страницу. У меня было 42 тысячи подписчиков. Ни техподдержка, ни нанятые ребята-программисты, которые возились две недели, не смогли помочь. Когда поняла, что мошенники из Турции, даже пробовала написать им, что это большой грех так поступать. Аккаунт до сих пор существует, его используют под другим именем, с чужим фото и в других целях.

Первая мысль была, что среди татар, оказывается, тоже есть такие бессовестные люди. А потом решила, что это тот же случай, когда мы говорим “у террористов нет национальности”. У мошенников ее тоже нет. Это известно еще по психологии — когда к человеку обращаешься на его родном языке, завоевать его доверие намного проще. В моем случае они убедили именно тем, что написали на татарском.

Сегодня и мне, и Закиру (супруг Гелюсы Шагбан, музыкант, певец Закир Шагбан, – прим. ред.) пришли СМС от Дильбар. Сейчас уже многое известно о телефонных мошенниках, это все на слуху. Сами были свидетелями, когда нашего знакомого в Тюменской области, организатора татарских концертов Фарита абый взломали, тоже присылали от его имени СМС на татарском языке. Чтобы об опасности мошенников, использующих татарский язык, узнало больше людей, я выложила в своих сторис скриншот сообщения, полученного от Дильбар. Может быть, кто-то увидит и отметит для себя. Я считаю, что о таких случаях надо обязательно рассказывать, пусть люди знают, будут осторожнее. Мошенники год от года становятся умнее, придумывают все более изощренные способы обмана. Например, нам в Тюменской области рассказывали, что у кого-то украли пароли, залезли в аккаунт на Госуслугах и продали имущество», – рассказала Шагбан.

Зная о таких случаях, она не стала отправлять деньги Фаиз. Просьба показалась ей странной.

«Если бы это был мой обычный знакомый, я бы перезвонила, спросила, что случилось. А тут Дильбар – известная, медийная личность. Мы не так близко общаемся, чтобы она обращалась ко мне с такой просьбой. Мы общаемся только по работе.

Если вопрос о деньгах, я всегда связываюсь с человеком лично. Сначала надо поговорить, выяснить, на самом ли деле он нуждается в деньгах», – поделилась Гелюса Шагбан.

Закир Шагбан: «Надо проявлять осторожность. Сейчас очень много спам-звонков. Просто не надо разговаривать, можно не отвечать на звонки с незнакомых номеров» Фото: из семейного архива Закира Шахбана

Закир Шагбан: «Нужно самому обеспечивать свою информационную безопасность»

К разговору присоединился Закир Шагбан.

«Надо проявлять осторожность. Сейчас очень много спам-звонков. Просто не надо разговаривать, можно не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если кто-то звонит по работе, он может написать, изложить суть вопроса, – советует певец. – Сейчас нам приходится оставлять свой номер телефона на разных сайтах, при совершении операций онлайн. Это мошенникам на руку. Поэтому я использую две симки, одна из них для регистрации в соцсетях. Информационные технологии развиваются быстро, мошенников тоже стало очень много. Многие из них действуют из соседнего государства, об этом пишут СМИ. Главный совет всем – надо самому обеспечивать свою информационную безопасность», – убежден артист.

Чего еще ожидать от мошенников? С развитием искусственного интеллекта у телефонных мошенников появился еще один способ обмана – они получают доступ к аудиосообщениям человека, обрабатывают их с помощью нейросети и получают возможность говорить голосом владельца телефона и рассылать аудиосообщения от его имени. Поэтому от ваших знакомых могут приходить не только текстовые, но и аудиосообщения, записанные его голосом и на татарском языке. А в будущем, возможно, это будут даже видеосообщения.

Поэтому лучший способ не стать жертвой обмана – при получении подобного сообщения лично связаться с человеком и убедиться, что это действительно он.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar, перевод с татарского