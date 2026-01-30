news_header_top
Общество 30 января 2026 07:00

Теория онлайн и больше практики: что изменится в автошколах Татарстана с 1 марта

Фото: © «Татар-информ»

В автошколах увеличат количество практических занятий, а теоретическую часть обучения разрешат проходить в онлайн-формате. Какие еще изменения в преподавании в автошколах вступят в силу с 1 марта – в материале «Татар-информа».

Срок обучения на категорию B увеличится

Для тех, кто планирует получить права на управление легковым автомобилем, объем обязательных практических занятий возрастёт: вместо прежних 38 часов курс вождения будет включать 42 часа.

Учебную программу по теоретической подготовке существенно обновят

Блок по оказанию первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях пересмотрят полностью. Кроме того, в курс включат темы, посвящённые использованию электросамокатов, цифровым документам (электронные водительские удостоверения и ОСАГО), а также вопросам, связанным с опасным стилем вождения.

Автошколам разрешат проводить лекции дистанционно

Контроль посещаемости и успеваемости учеников будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения. При этом очное обучение останется доступным — автошколы смогут выбрать удобный формат.

Получить новую категорию станет проще

Водителям с опытом больше не придётся проходить полный курс обучения заново. Для открытия дополнительной категории будет достаточно освоить специализированные модули.

Подготовку по категориям B (для такси), C и D (грузовой и пассажирский транспорт) разрешат проходить не только в автошколах, но и на базе таксопарков и транспортных предприятий.

