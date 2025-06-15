Теодорос Терзопулос: «Спецэффекты подменяют подлинный сценический пафос»
На «Наурузе» прошла практическая конференция национальных театров
Двухдневная конференция в рамках фестиваля «Науруз», которая закончилась в воскресенье, включала в себя обсуждение его спектаклей, а также брифинги-беседы на злободневные для современного театра темы от руководителей российских театров и режиссеров из Греции и Венгрии. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
Первая неделя Международного театрального фестиваля «Науруз» завершилась практической конференцией Ассоциации национальных театров «Копродукция между национальными театрами. Спектакли и программы». В качестве примера копродукции участникам была представлена постановка «Дядя Ваня», созданная Башкирским государственным академическим театром драмы им. М. Гафури и Марийским национальным театром драмы им. М. Шкетана.
Объединение национальных меньшинств через «мягкую силу» театра
Открыл конференцию заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, выразивший уверенность в том, что встреча будет полезной в контексте времени, в котором мы живем. «Мы понимаем значимость межнационального согласия, соседского плеча, понимаем, насколько важно воспитание нашего подрастающего поколения», – сказал он, подчеркнув значимость «мягкой силы» театрального искусства.
«Я знаю, у Фарида Рафкатовича [Бикчантаева] (он выступил модератором конференции, – прим. Т-и) подготовлены предложения, как можно развивать движение национальных театров, как поддержать их на уровне Российской Федерации, как сделать так, чтобы к национальным театрам было особое отношение», – добавил Натфуллин.
По видеосвязи руководителей национальных театров поприветствовал председатель совета Ассоциации национальных театров, президент Александринского театра Валерий Фокин. Он подчеркнул, что за три года существования Ассоциации удалось изменить само отношение к национальному театру, и поздравил присутствующих с тем, что нынешняя встреча проходит в новом здании театра Камала. «Это тоже очень большое дело. Желаем, чтобы площадка не пустовала. Это фактически новый театр, который при этом очень узнаваемый. Это одна из крупных площадок в стране, которую нужно осваивать, приспосабливаться к ней», – сказал Фокин.
Накануне участникам конференции был представлен совместный спектакль башкирского и марийского театров по чеховскому «Дяде Ване», который поставил марийский режиссер Степан Пектеев на башкирском и марийском языках. «Сегодня такая копродукция приобретает особый смысл, потому что мы, театральные люди, можем найти ту степень общения, ту степень близости и обмена опытом, языками, которая сейчас очень нужна», – подчеркнул Валерий Фокин и добавил, что Ассоциация готова поддержать все предложения по копродукции, которые поступят от участников конференции.
«Не могу не сказать о международных контактах. Мы понимаем, в каких условиях мы сегодня работаем, но какими бы трудными ни были условия, коридоры культуры, коридоры театра не должны запутаться ни в коем случае», – отметил спикер.
В декабре в Венгрии будет создана Международная театральная ассоциация национальных меньшинств
Об успешном опыте взаимодействия национальных театров Венгрии также онлайн рассказал координатор международных проектов Венгерского национального театра Андраш Козьма. Недавно в рамках Международного театрального фестиваля имени Имре Мадача (MITEM) в Будапеште прошла конференция театров национальных меньшинств. Как известно, Венгрия всегда славилась своим отношением к национальным меньшинствам. Андраш напомнил, что первый король Венгрии Стефан I еще в XI веке в завещании своему сыну писал о том, что прочное государство может стоять именно на плодотворном взаимодействии со своими разными национальностями. И, например, Сербский национальный театр был основан в Будапеште при поддержке венгерского правительства.
«Правительство Венгрии сознательно и финансово, и духовно поддерживает культуру национальных меньшинств. Десять лет назад в нашей стране основали Театральную ассоциацию национальных меньшинств, потому что сербы, словаки, греки, немцы, болгары, хорваты, армяне и цыгане имеют свою театральную культуру. Национальный театр при поддержке режиссера Аттилы Виднянского за последние восемь лет каждый год дает им возможность представить свои театральные работы», – сказал Козьма.
С 2014 года Венгерский театр принимал у себя театр Камала, Альметьевский театр, труппу из Якутии, в этом году – театр из Ханты-Мансийска, Театр обско-угорских народов «Солнце». «Перспектива нашей деятельности в том, чтобы вступить в тесное сотрудничество с вашей ассоциацией и соединить разные начинания не только в Европе, но и расшириться на другие континенты, например Южную и Северную Америку, африканские страны, где развитие национальной культуры имеет очень важное значение. И в динамике истории мы видим, что взаимооплодотворяющее сотрудничество театров имеет уникальное значение», – добавил венгерский театральный менеджер и сообщил о том, что 18 декабря 2025 года в его стране планируется основать Международную театральную ассоциацию национальных меньшинств.
Главреж Альметьевского театра Сардар Абдуллин (он же Сардар Тагировский) поздоровался с Андрашем Козьмой на венгерском. «Хотел бы напомнить, что мы вместе работали в Румынии над “Мастером и Маргаритой”. И я очень надеюсь, что в будущем примеры такого сотрудничества будут продолжаться и развиваться», – сказал он. Напомним, казанский татарин Абдуллин вырос в Венгрии, переехав туда с родителями в шестилетнем возрасте.
Андрей Пронин: «Режиссер должен быть представителем какого-то иного культурного пласта. Это развивает артиста»
Отдельным блоком конференции стало выступление арт-директора Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, известного театрального критика Андрея Пронина.
С 2022 года реализуется проект «Режиссеры национальных регионов России в Псковском театре драмы». «Я не знаю ни одного русского театра, который бы реализовывал программу по привлечению режиссеров из национальных регионов. Этот опыт обогащающий, пора сообщить об этом «городу и миру». Нами выпущено шесть спектаклей», – начал спикер.
Он рассказал о постановках, созданных в Пскове в рамках этой уникальной программы режиссерами из Башкортостана, Саха-Якутии и Татарстана. «Сначала Ильгиз Зайниев выпустил у нас спектакль, затем Тимур Кулов, сейчас готовится большой спектакль Радиона Букаева “Два капитана”. Надеемся, что и другие национальные кадры пополнят наш репертуар», – сказал Пронин.
По мнению арт-директора, проект сообщает театру особое внутреннее качество, потому что общение людей разных культур содержит в себе важный момент. Режиссер должен приносить артистам что-то иное, должен быть представителем какого-то иного культурного пласта, это их развивает. Когда приезжает режиссер, говорящий на другом языке, знающий иную культуру, являющийся носителем каких-то иных театральных традиций, это становится для труппы позитивным развивающим фактором.
Первый спектакль проекта – «Пленные духи» – поставил башкирский режиссер Айрат Абушахманов. Ему предложили одноименную пьесу Владимира и Олега Пресняковых, но режиссер поначалу не хотел рисковать и браться за материал о русских писателях-символистах. «Но результат был достаточно впечатляющим. Сначала получился эскиз, который вызвал большой энтузиазм у публики. А затем из этого камерного эскиза, уже на излете пандемии, вырос спектакль для большой сцены. Этот спектакль мы только что сняли с репертуара, сыграв его 30 раз. И три прощальных показа прошли не только с аншлагами – мы получили массу отзывов в социальных сетях. Оказалось, что у спектакля есть преданная армия поклонников, которые пришли и завалили артистов цветами», – рассказал Пронин.
Он также рассказал о постановке Дамира Салимзянова, который руководит театром в Глазове. «Спектакли его всегда очень дружелюбные. Он выводит героев классики похожими на нас с вами, на каких-то глазовских обывателей, тетенек, дяденек. В электричке все сидели читали газеты с кроссвордами и потом превращались в джентльменов. Что-то подобное разворачивается и в нашем спектакле “Пигмалион”. Он сделал текст более легким для театра. Получился музыкальный спектакль, который пользуется неизменным зрительским успехом», – рассказал Андрей Пронин.
Ильгиз Зайниев поставил в Псковском драмтеатре «Амфитрион» Мольера. Сначала планировалось ставить татарскую пьесу, причем на татарском языке, но от этой затеи отказались – актерам было сложно запоминать ее текст даже на родном русском. Поэтому выбрали пьесу Мольера. «Для того, чтобы делать комедии Камала, надо ехать в Казань, ходить камаловскими местами, слушать лекции, знакомиться с национальным костюмом, с обрядами. Можно, конечно, “Банкрота” [Галиасгара Камала] поставить по-серебренниковски, всё татарское из него изъять, но зачем тогда брать татарскую пьесу?» – сказал спикер.
И последняя работа в проекте Псковского театра драмы – «Каинова печать» в постановке Тимура Кулова. Вчера она исполнялась 9-й раз. В главной роли – Алексей Ухов, кстати, удмурт по национальности, выпускник Казанского театрального училища, был ведущим актером театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. «Теперь он работает у нас. В составе нашей труппы есть артисты разных национальностей. С Тимуром Куловым мы познакомились в Буинске. Он тесно связан с разными национальными регионами, а теперь уже пытается работать как ненациональный режиссер, работает в Брянцевском ТЮЗе в Петербурге. Не знаю, удастся ли ему сохранить свой яркий специфический талант, сбросив с себя «кожу» национального режиссера», – сказал Пронин.
Теодорос Терзопулос: «Мы должны незамедлительно достичь мирного соглашения с природой»
Выступление председателя Международного комитета театральной олимпиады Теодороса Терзопулоса было пронизано призывом обратиться к праматери всего живого, то есть к природе. Мысли мастера вызвали большой резонанс у слушателей и множество вопросов.
Интенсивное расходование природных ресурсов на планете, учащение лесных пожаров и опасных погодных явлений – то, с чего начал спикер свое обращение к коллегам по театру. Вот уже много лет, по словам Терзопулоса, театр исследует это явление – влияние человека на планету, он буквально создан (во времена Древней Греции), чтобы отражать взаимосвязь человеческой судьбы и судьбы Земли.
«Не зря первичный элемент театрального искусства связан с основными природными явлениями. Бог театра Дионис – единственный бог, который в силах умереть. Он неразрывно связан с земным циклом, с цветением всего живого весной и увяданием и смертью осенью», – сказал греческий режиссер, педагог и теоретик театра. И поскольку Дионис связывает природу и театр, рождается такой вопрос: «Как может современный театр использовать свое трагедийное происхождение и древнее наследие сквозь призму экологической катастрофы? Как может театр стать активной частью экосистемы? Могут ли актеры представить себе новый мир? В силах ли они заново определить смысл этого мира?»
Тем временем как характеристика нашей эпохи устоялся термин «антропоцентризм». Земная система утратила баланс из-за экологических вторжений человека. По словам спикера, природа изначально существовала как автономная устойчивая система, а сегодня экологические факторы постепенно усиливаются, и последствия этого непредсказуемы.
«Мы, артисты, совместно с учеными можем воспринять экологию как образ жизни и мысли. Можем ли мы стать частью единой экосистемы? Способны ли мы к созданию творческо-театрально-эстетической экосистемы, в рамках которой мы не только будем разоблачать антиутопию? Говоря терминами искусства, связь Аполлона с Дионисом вступает в новую эпоху. Пересмотр Диониса и Аполлона в условиях экологического кризиса ставит перед нами новый тип диалога. Возможно, это станет началом обмена идеями между исследователями наук по всему миру и деятелями театра», – поделился Терзопулос.
Он также отметил, что люди должны незамедлительно достичь «мирного соглашения с природой», и предположил, что национальный театр может создавать спектакли, акты, чтения и обсуждения, где артисты встретятся с учеными, экологами, градостроителями и др., чтобы помочь развить эстетическую и диалоговую экосистему.
«Актер стал очень мелким с этим микрофоном во рту и с видео на фоне»
Теодорос Терзопулос также поднял проблему некачественного образования в сфере театра и «уход в спецэффекты», которыми подменяется подлинный сценический пафос. «Трагедия, если исключить хоровые части, превращается в драму, она лишается своей силы. А хоровые части – это как раз народ. Зачастую мы сокращаем эти части, и тогда остаются только герои, и это все превращается в драму. А народ ведет за собой глубинные воспоминания. Зачастую хоровые части очень большие, и мы, режиссеры, выбрасываем все это из храма. И таким образом мы травмируем само тело трагедии. Мне кажется, сейчас пришло время вновь обратиться к великим эпическим текстам Гильгамеша и таким образом вернуть величие искусства театра. Кажется, всё стало мелковато. И сам актер стал очень мелким с этим микрофоном во рту и с видео на фоне», – отметил он.
Как считает Терзопулос, актер должен вновь обрести свое законное место в центре сцены. «Поэтому по всему миру мы видим, что крайне мало тех актеров, которые бы могли выдержать большой текст. Скоро, с развитием виртуальной реальности и искусственного интеллекта, нам вообще не нужно будет ничего, всё будет происходить само. Сейчас нам как никогда необходимо обратиться к основам гуманизма», – призвал режиссер.
Он рассказал о своем прошлогоднем опыте постановки спектакля «Аристея» вместе с Национальным театром Греции. «Мы не использовали никаких микрофонов. 30 актеров на сцене, 10 тысяч зрителей в амфитеатре. Всё было прекрасно слышно. И все насладились нормальным живым звуком с его частотами колебаний. Это не анахронизм. Это здоровое движение, чтобы актер нашел наконец-то связь со своим телом и голосом. И то богатство, которым обладает человеческий голос. Энергия и тело. Божественное тело», – поделился он.
«Я делал это для того, чтобы более молодые режиссеры последовали этому примеру. В этом году я увидел, что пятеро авторов постановок из семи, которые сейчас в процессе, отказались от микрофона», – добавил спикер.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»