Теодорос Терзопулос: «Спецэффекты подменяют подлинный сценический пафос»

Двухдневная конференция в рамках фестиваля «Науруз», которая закончилась в воскресенье, включала в себя обсуждение его спектаклей, а также брифинги-беседы на злободневные для современного театра темы от руководителей российских театров и режиссеров из Греции и Венгрии. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Первая неделя Международного театрального фестиваля «Науруз» завершилась практической конференцией Ассоциации национальных театров «Копродукция между национальными театрами. Спектакли и программы». В качестве примера копродукции участникам была представлена постановка «Дядя Ваня», созданная Башкирским государственным академическим театром драмы им. М. Гафури и Марийским национальным театром драмы им. М. Шкетана.

Объединение национальных меньшинств через «мягкую силу» театра

Открыл конференцию заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, выразивший уверенность в том, что встреча будет полезной в контексте времени, в котором мы живем. «Мы понимаем значимость межнационального согласия, соседского плеча, понимаем, насколько важно воспитание нашего подрастающего поколения», – сказал он, подчеркнув значимость «мягкой силы» театрального искусства.

«Я знаю, у Фарида Рафкатовича [Бикчантаева] (он выступил модератором конференции, – прим. Т-и) подготовлены предложения, как можно развивать движение национальных театров, как поддержать их на уровне Российской Федерации, как сделать так, чтобы к национальным театрам было особое отношение», – добавил Натфуллин.

Дамир Натфуллин, Фарид Бикчантаев

По видеосвязи руководителей национальных театров поприветствовал председатель совета Ассоциации национальных театров, президент Александринского театра Валерий Фокин. Он подчеркнул, что за три года существования Ассоциации удалось изменить само отношение к национальному театру, и поздравил присутствующих с тем, что нынешняя встреча проходит в новом здании театра Камала. «Это тоже очень большое дело. Желаем, чтобы площадка не пустовала. Это фактически новый театр, который при этом очень узнаваемый. Это одна из крупных площадок в стране, которую нужно осваивать, приспосабливаться к ней», – сказал Фокин.

Накануне участникам конференции был представлен совместный спектакль башкирского и марийского театров по чеховскому «Дяде Ване», который поставил марийский режиссер Степан Пектеев на башкирском и марийском языках. «Сегодня такая копродукция приобретает особый смысл, потому что мы, театральные люди, можем найти ту степень общения, ту степень близости и обмена опытом, языками, которая сейчас очень нужна», – подчеркнул Валерий Фокин и добавил, что Ассоциация готова поддержать все предложения по копродукции, которые поступят от участников конференции.

На экране – Валерий Фокин

«Не могу не сказать о международных контактах. Мы понимаем, в каких условиях мы сегодня работаем, но какими бы трудными ни были условия, коридоры культуры, коридоры театра не должны запутаться ни в коем случае», – отметил спикер.

В декабре в Венгрии будет создана Международная театральная ассоциация национальных меньшинств

Об успешном опыте взаимодействия национальных театров Венгрии также онлайн рассказал координатор международных проектов Венгерского национального театра Андраш Козьма. Недавно в рамках Международного театрального фестиваля имени Имре Мадача (MITEM) в Будапеште прошла конференция театров национальных меньшинств. Как известно, Венгрия всегда славилась своим отношением к национальным меньшинствам. Андраш напомнил, что первый король Венгрии Стефан I еще в XI веке в завещании своему сыну писал о том, что прочное государство может стоять именно на плодотворном взаимодействии со своими разными национальностями. И, например, Сербский национальный театр был основан в Будапеште при поддержке венгерского правительства.

«Правительство Венгрии сознательно и финансово, и духовно поддерживает культуру национальных меньшинств. Десять лет назад в нашей стране основали Театральную ассоциацию национальных меньшинств, потому что сербы, словаки, греки, немцы, болгары, хорваты, армяне и цыгане имеют свою театральную культуру. Национальный театр при поддержке режиссера Аттилы Виднянского за последние восемь лет каждый год дает им возможность представить свои театральные работы», – сказал Козьма.

Андраш Козьма

С 2014 года Венгерский театр принимал у себя театр Камала, Альметьевский театр, труппу из Якутии, в этом году – театр из Ханты-Мансийска, Театр обско-угорских народов «Солнце». «Перспектива нашей деятельности в том, чтобы вступить в тесное сотрудничество с вашей ассоциацией и соединить разные начинания не только в Европе, но и расшириться на другие континенты, например Южную и Северную Америку, африканские страны, где развитие национальной культуры имеет очень важное значение. И в динамике истории мы видим, что взаимооплодотворяющее сотрудничество театров имеет уникальное значение», – добавил венгерский театральный менеджер и сообщил о том, что 18 декабря 2025 года в его стране планируется основать Международную театральную ассоциацию национальных меньшинств.

Главреж Альметьевского театра Сардар Абдуллин (он же Сардар Тагировский) поздоровался с Андрашем Козьмой на венгерском. «Хотел бы напомнить, что мы вместе работали в Румынии над “Мастером и Маргаритой”. И я очень надеюсь, что в будущем примеры такого сотрудничества будут продолжаться и развиваться», – сказал он. Напомним, казанский татарин Абдуллин вырос в Венгрии, переехав туда с родителями в шестилетнем возрасте.

Андрей Пронин: «Режиссер должен быть представителем какого-то иного культурного пласта. Это развивает артиста»

Отдельным блоком конференции стало выступление арт-директора Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, известного театрального критика Андрея Пронина.

С 2022 года реализуется проект «Режиссеры национальных регионов России в Псковском театре драмы». «Я не знаю ни одного русского театра, который бы реализовывал программу по привлечению режиссеров из национальных регионов. Этот опыт обогащающий, пора сообщить об этом «городу и миру». Нами выпущено шесть спектаклей», – начал спикер.

Он рассказал о постановках, созданных в Пскове в рамках этой уникальной программы режиссерами из Башкортостана, Саха-Якутии и Татарстана. «Сначала Ильгиз Зайниев выпустил у нас спектакль, затем Тимур Кулов, сейчас готовится большой спектакль Радиона Букаева “Два капитана”. Надеемся, что и другие национальные кадры пополнят наш репертуар», – сказал Пронин.

Андрей Пронин

По мнению арт-директора, проект сообщает театру особое внутреннее качество, потому что общение людей разных культур содержит в себе важный момент. Режиссер должен приносить артистам что-то иное, должен быть представителем какого-то иного культурного пласта, это их развивает. Когда приезжает режиссер, говорящий на другом языке, знающий иную культуру, являющийся носителем каких-то иных театральных традиций, это становится для труппы позитивным развивающим фактором.

Первый спектакль проекта – «Пленные духи» – поставил башкирский режиссер Айрат Абушахманов. Ему предложили одноименную пьесу Владимира и Олега Пресняковых, но режиссер поначалу не хотел рисковать и браться за материал о русских писателях-символистах. «Но результат был достаточно впечатляющим. Сначала получился эскиз, который вызвал большой энтузиазм у публики. А затем из этого камерного эскиза, уже на излете пандемии, вырос спектакль для большой сцены. Этот спектакль мы только что сняли с репертуара, сыграв его 30 раз. И три прощальных показа прошли не только с аншлагами – мы получили массу отзывов в социальных сетях. Оказалось, что у спектакля есть преданная армия поклонников, которые пришли и завалили артистов цветами», – рассказал Пронин.

Он также рассказал о постановке Дамира Салимзянова, который руководит театром в Глазове. «Спектакли его всегда очень дружелюбные. Он выводит героев классики похожими на нас с вами, на каких-то глазовских обывателей, тетенек, дяденек. В электричке все сидели читали газеты с кроссвордами и потом превращались в джентльменов. Что-то подобное разворачивается и в нашем спектакле “Пигмалион”. Он сделал текст более легким для театра. Получился музыкальный спектакль, который пользуется неизменным зрительским успехом», – рассказал Андрей Пронин.

Ильгиз Зайниев

Ильгиз Зайниев поставил в Псковском драмтеатре «Амфитрион» Мольера. Сначала планировалось ставить татарскую пьесу, причем на татарском языке, но от этой затеи отказались – актерам было сложно запоминать ее текст даже на родном русском. Поэтому выбрали пьесу Мольера. «Для того, чтобы делать комедии Камала, надо ехать в Казань, ходить камаловскими местами, слушать лекции, знакомиться с национальным костюмом, с обрядами. Можно, конечно, “Банкрота” [Галиасгара Камала] поставить по-серебренниковски, всё татарское из него изъять, но зачем тогда брать татарскую пьесу?» – сказал спикер.

И последняя работа в проекте Псковского театра драмы – «Каинова печать» в постановке Тимура Кулова. Вчера она исполнялась 9-й раз. В главной роли – Алексей Ухов, кстати, удмурт по национальности, выпускник Казанского театрального училища, был ведущим актером театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. «Теперь он работает у нас. В составе нашей труппы есть артисты разных национальностей. С Тимуром Куловым мы познакомились в Буинске. Он тесно связан с разными национальными регионами, а теперь уже пытается работать как ненациональный режиссер, работает в Брянцевском ТЮЗе в Петербурге. Не знаю, удастся ли ему сохранить свой яркий специфический талант, сбросив с себя «кожу» национального режиссера», – сказал Пронин.

Директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова

Теодорос Терзопулос: «Мы должны незамедлительно достичь мирного соглашения с природой»

Выступление председателя Международного комитета театральной олимпиады Теодороса Терзопулоса было пронизано призывом обратиться к праматери всего живого, то есть к природе. Мысли мастера вызвали большой резонанс у слушателей и множество вопросов.

Интенсивное расходование природных ресурсов на планете, учащение лесных пожаров и опасных погодных явлений – то, с чего начал спикер свое обращение к коллегам по театру. Вот уже много лет, по словам Терзопулоса, театр исследует это явление – влияние человека на планету, он буквально создан (во времена Древней Греции), чтобы отражать взаимосвязь человеческой судьбы и судьбы Земли.

«Не зря первичный элемент театрального искусства связан с основными природными явлениями. Бог театра Дионис – единственный бог, который в силах умереть. Он неразрывно связан с земным циклом, с цветением всего живого весной и увяданием и смертью осенью», – сказал греческий режиссер, педагог и теоретик театра. И поскольку Дионис связывает природу и театр, рождается такой вопрос: «Как может современный театр использовать свое трагедийное происхождение и древнее наследие сквозь призму экологической катастрофы? Как может театр стать активной частью экосистемы? Могут ли актеры представить себе новый мир? В силах ли они заново определить смысл этого мира?»

Теодорос Терзопулос

Тем временем как характеристика нашей эпохи устоялся термин «антропоцентризм». Земная система утратила баланс из-за экологических вторжений человека. По словам спикера, природа изначально существовала как автономная устойчивая система, а сегодня экологические факторы постепенно усиливаются, и последствия этого непредсказуемы.

«Мы, артисты, совместно с учеными можем воспринять экологию как образ жизни и мысли. Можем ли мы стать частью единой экосистемы? Способны ли мы к созданию творческо-театрально-эстетической экосистемы, в рамках которой мы не только будем разоблачать антиутопию? Говоря терминами искусства, связь Аполлона с Дионисом вступает в новую эпоху. Пересмотр Диониса и Аполлона в условиях экологического кризиса ставит перед нами новый тип диалога. Возможно, это станет началом обмена идеями между исследователями наук по всему миру и деятелями театра», – поделился Терзопулос.

Он также отметил, что люди должны незамедлительно достичь «мирного соглашения с природой», и предположил, что национальный театр может создавать спектакли, акты, чтения и обсуждения, где артисты встретятся с учеными, экологами, градостроителями и др., чтобы помочь развить эстетическую и диалоговую экосистему.

Айрат Абушахманов

«Актер стал очень мелким с этим микрофоном во рту и с видео на фоне»

Теодорос Терзопулос также поднял проблему некачественного образования в сфере театра и «уход в спецэффекты», которыми подменяется подлинный сценический пафос. «Трагедия, если исключить хоровые части, превращается в драму, она лишается своей силы. А хоровые части – это как раз народ. Зачастую мы сокращаем эти части, и тогда остаются только герои, и это все превращается в драму. А народ ведет за собой глубинные воспоминания. Зачастую хоровые части очень большие, и мы, режиссеры, выбрасываем все это из храма. И таким образом мы травмируем само тело трагедии. Мне кажется, сейчас пришло время вновь обратиться к великим эпическим текстам Гильгамеша и таким образом вернуть величие искусства театра. Кажется, всё стало мелковато. И сам актер стал очень мелким с этим микрофоном во рту и с видео на фоне», – отметил он.

Как считает Терзопулос, актер должен вновь обрести свое законное место в центре сцены. «Поэтому по всему миру мы видим, что крайне мало тех актеров, которые бы могли выдержать большой текст. Скоро, с развитием виртуальной реальности и искусственного интеллекта, нам вообще не нужно будет ничего, всё будет происходить само. Сейчас нам как никогда необходимо обратиться к основам гуманизма», – призвал режиссер.

Он рассказал о своем прошлогоднем опыте постановки спектакля «Аристея» вместе с Национальным театром Греции. «Мы не использовали никаких микрофонов. 30 актеров на сцене, 10 тысяч зрителей в амфитеатре. Всё было прекрасно слышно. И все насладились нормальным живым звуком с его частотами колебаний. Это не анахронизм. Это здоровое движение, чтобы актер нашел наконец-то связь со своим телом и голосом. И то богатство, которым обладает человеческий голос. Энергия и тело. Божественное тело», – поделился он.

«Я делал это для того, чтобы более молодые режиссеры последовали этому примеру. В этом году я увидел, что пятеро авторов постановок из семи, которые сейчас в процессе, отказались от микрофона», – добавил спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»