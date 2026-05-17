Теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир WTA 1000 в Риме

Фото: tennis-russia.ru

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает РИА Новости. Призовой фонд соревнований составляет более 7,2 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой и Шнайдер. Букша и Меликар-Мартинес выступали под вторым номером посева. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут.

Андреева и Шнайдер завоевали третий совместный титул в парном разряде и второй – в категории WTA 1000. В 2025 году они выиграли турнир в Майами. В прошлом сезоне на турнире в Риме россиянки дошли до полуфинала, где уступили будущим победительницам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Также 19-летняя Андреева и 22-летняя Шнайдер являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года.