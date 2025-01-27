Теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 24 строчки в рейтинге WTA

Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова поднялась на 24 строчки и стала 51-й ракеткой мира после выхода в четвертый круг Australian Open.

Также Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг и других российских спортсменок. Дарья Касаткина опустилась с 10-го на 11-е место в рейтинге, но по-прежнему остается лучшей среди отечественных теннисистов. Также в топ-20 вошли Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15) и Анна Калинская (18).

Первое место в рейтинге занимает белоруска Арина Соболенко, победившая на Australian Open.

Напомним, Вероника Кудерметова в первом круге Australian Open – 2025 обыграла австралийку Оливию Гадеки (2:0). Во втором казанка победила британку Кэти Бултер (2:1), а в третьем – бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. В четвертом круге Кудерметова уступила украинке Элине Свитолиной (0:2).