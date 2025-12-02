news_header_top
Теннисистка с татарскими корнями Рахимова сменила спортивное гражданство

24-летняя теннисистка Камилла Рахимова сменила российское спортивное гражданство на узбекское. Отныне на всех турнирах WTA спортсменка будет выступать под флагом Узбекистана.

К началу декабря 2025 года в рейтинге WTA Камилла Рахимова располагается на 110 месте.

На турнирах Большого шлема теннисистка максимально доходила до третьего раунда. Общая сумма призовых Рахимовой за всю карьеру превышает 3 млн долларов.

Отметим, что спортсменка имеет татарские и башкирские корни.

