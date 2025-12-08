news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 декабря 2025 19:48

Теннисистка с татаро-башкирскими корнями сменила российское гражданство на узбекское

Читайте нас в
Телеграм
Теннисистка с татаро-башкирскими корнями сменила российское гражданство на узбекское
Фото: соцсети Камилы Рахимовой

Росийская теннисистка с татаро-башкирским корнями Камила Рахимова (97-й международный номер рейтинга) стала гражданкой Узбекистана. Об этом в конце ноября сообщила Федерации тенниса Узбекистана. По традиции, как и ее предшественницы Рахимова написала у себя в соцсетях соответствующее сообщение.

«После долгих раздумий и обсуждений с моей командой и семьей я приняла решение сменить спортивное гражданство. Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане.

Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки. Я хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. Я с гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед — на новые возможности, новые вызовы и новые цели, – написала Рахимова.

Также 24-летняя теннисистка добавила, что надеется на понимание и поддержку со стороны общественности в принятии непростого для нее решения.

«Я надеюсь, что вы останетесь со мной в этой новой главе моего пути», – заключила теннисистка. Рахимова уроженка Екатеринбурга и имеет у себя в родстве татарские и башкирские корни.

Камила Рахимова является победительница трёх турниров WTA (в парном разряде) и в трёх турнирах WTA125 (один из них в одиночном разряде).

#теннис
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025