Теннисистка с татаро-башкирскими корнями сменила российское гражданство на узбекское

Фото: соцсети Камилы Рахимовой

Росийская теннисистка с татаро-башкирским корнями Камила Рахимова (97-й международный номер рейтинга) стала гражданкой Узбекистана. Об этом в конце ноября сообщила Федерации тенниса Узбекистана. По традиции, как и ее предшественницы Рахимова написала у себя в соцсетях соответствующее сообщение.

«После долгих раздумий и обсуждений с моей командой и семьей я приняла решение сменить спортивное гражданство. Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане.

Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки. Я хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. Я с гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед — на новые возможности, новые вызовы и новые цели, – написала Рахимова.

Также 24-летняя теннисистка добавила, что надеется на понимание и поддержку со стороны общественности в принятии непростого для нее решения.

«Я надеюсь, что вы останетесь со мной в этой новой главе моего пути», – заключила теннисистка. Рахимова уроженка Екатеринбурга и имеет у себя в родстве татарские и башкирские корни.

Камила Рахимова является победительница трёх турниров WTA (в парном разряде) и в трёх турнирах WTA125 (один из них в одиночном разряде).