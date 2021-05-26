Теннисистка Полина Кудерметова: Очень горжусь своей сестрой, радуюсь ее победам

17-летняя татарстанская теннисистка Полина Кудерметова, младшая сестра 30-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, рассказала о том, как пришла в большой теннис и как часто ей удается общаться со своей сестрой.

«Я пришла в теннис по стопам своей сестры. Я проводила много времени на ее тренировках, было очень интересно наблюдать за всем процессом. Альтернатив не было, потому что мне очень нравился теннис. Но в школе я занималась еще танцами, просто для себя. Сейчас меня тренирует папа (Эдуард Кудерметов – экс-нападающий "Ак Барса" – Прим. Т-и). Я занимаюсь в Москве, в ЦСКА, иногда приезжаю тренироваться в Казань. Конечно, я очень горжусь своей сестрой, радуюсь ее победам. К сожалению, нам редко удается встретится вживую, мы общаемся по FaceTime и WhatsApp. Ее победы меня мотивируют. Уже хочется играть на турнирах вместе с ней», – цитирует Полину Кудерметову пресс-служба федерации тенниса России.

По словам Полины, которая является одной из самых перспективных теннисисток России, сейчас она готовится к юношескому турниру на «Ролан Гаррос».

«Подготовка началась после того, как я вернулась из Турции, где выступала на турнирах. Готовимся. Знаете, это очень специфический момент, потому что это мой последний год в юниорах и очень хочется показать свой лучший теннис», – призналась Кудерметова-младшая.

Также она рассказал о своей теннисной мечте. «Всегда мечтала сыграть микст с Федерером (смеется), потому что он мой кумир. Если говорить в целом, то, конечно, очень хочется играть на топовом уровне, выигрывать много турниров. И слышать, как звучит гимн твоей страны после побед, ведь это незабываемые ощущения», – резюмировала теннисистка.