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Спорт
12 апреля 2022  15:15
Дамир Садриев

Теннисистка Демина: «Перед турниром в Казани тренер советовал пить допинг с шампанским»

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Российская теннисистка Елизавета Демина, отстраненная за применение допинга, поделилась подробностями о применении запрещенного вещества. По словам спортсменки, пить запрещенный милдронат ей посоветовал тренер Алексей Рожнов.

«Тренер давал много советов, был мне словно родным, тренировал статусных спортсменов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков. За два месяца до турнира в Казани он сказал мне, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и все будет хорошо», — цитирует Демину «Матч ТВ».

Напомним, ранее российская теннисистка получила дисквалификацию до 2025 года за употребление мельдония.

#теннис #допинг
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