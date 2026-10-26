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На главную ТИ-Спорт 26 октября 2026 23:28

Теннисист Синнер рассказал, кто его будет тренировать в следующем сезоне

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Теннисист Синнер рассказал, кто его будет тренировать в следующем сезоне
Фото: atptour.com

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер рассказал, кого он выбрал в качестве нового тренера на следующий сезон. Им стал швед Магнус Норман. Об этом сообщает The Times.

Отметим, что его нынешний тренер, австралиец Даррен Кэхилл, уходит на пенсию.

Норман будет работать вместе с итальянцем Симоне Ваньоцци.

Подчеркнем, что ранее под руководством Нормана швейцарский теннисист Станислас Вавринка трижды выиграл турниры Большого шлема.

#теннис
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