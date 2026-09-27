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На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 18:27

Теннисист Медведев обыграл Вонга и вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу

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Теннисист Медведев обыграл Вонга и вышел в полуфинал турнира в Ханчжоу
tennis-russia.ru

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Гонконга Коулмена Вонга в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина, выступающего на турнире под 1-м номером посева. Вонг не имел номера посева. В полуфинале Медведев встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным (без номера посева).

Медведеву 30 лет, он занимает 6-е место в рейтинге ATP. Россиянин одержал 23 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. За год до этого он выиграл Итоговый турнир ATP.

Вонгу 22 года, он располагается на 108-й строчке мирового рейтинга. На счету теннисиста нет побед под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США в 2025 году.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет более $1 млн. Действующим победителем является представитель Казахстана Александр Бублик.

#теннис
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