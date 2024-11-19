Тень Байдена и украинский вопрос: о чем договорились лидеры G20 в Бразилии без Путина

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября

Фото: © МИД РФ, РИА Новости

Рио-де-Жанейро без Путина

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Всего в мероприятии принимают участие 42 страны.

Ранее, месяц назад, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Речь идет о нелепом решении Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. А Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: © МИД РФ, РИА Новости

Байдену не предложили красную ковровую дорожку

Президент Америки (пока еще до 20 января 2025 года) Джо Байден воспринимался на саммите как уходящая в тень фигура. Соответственно, его принимали даже без особого уважения. Так, в аэропорту Рио китайского лидера Си Цзиньпина встретили с красной дорожкой, а Байдена – нет.

Казус получился и на итоговой совместной фотографии участников саммита. Байден по каким-то причинам не заявился на совместное фотографирование, тем самым наплевав на других участников саммита и на дипломатический протокол. Его примеру последовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Италии Джорджа Мелони. Хороший штрих о взаимоотношениях участников G20, присутствовавших на саммите. Да и о самом саммите это говорит довольно многое.

Байден по каким-то причинам не заявился на совместное фотографирование, тем самым наплевав на других участников саммита и на дипломатический протокол Фото: © МИД РФ, РИА Новости

Внезапная болезнь президента Парагвая и кокетливый глава Аргентины

На саммите «свалился с ног» президент Парагвая – Сантьяго Пенья был госпитализирован в понедельник в Рио-де-Жанейро, сообщили в его администрации. Позже вице-президент Педро Альяна написал в соцсетях, что Пенья «здоров и ждет результатов медицинских анализов». Странная болезнь, не правда ли? Уж не болезнь ли, как говорят, «дипломатического характера»?

Экстравагантный президент Аргентины Хавьер Милей не смог отказаться от искушения «позажигать» на саммите. Во время выступления он заявил, что не согласен с некоторыми пунктами совместной повестки G20. Среди них – продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая реформа, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства – это форма борьбы с голодом.

Свое несогласие аргентинский президент решил выразить более решительно. 17 ноября Financial Times (FT) написала, что Милей может заблокировать совместное коммюнике лидеров стран G20. Но потом, как говорится, «концепция поменялась» – пресс-служба президента латиноамериканской страны сообщила, что Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20.

Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что американский лидер Джо Байден принял «хорошее решение», разрешив Украине использовать произведенное в США оружие для ударов по территории России Фото: © Сергей Гунеев, РИА Новости

А что в итоговой декларации?

А в итоговой декларации главенствующее положение занял украинский вопрос. Не обсуждение борьбы с голодом и бедностью, энергетический переход и глобальное управление, в частности реформирование ООН, а Украина. Важнее ведь ничего нет! Это при том, что в Рио-де-Жанейро прошла массовая демонстрация в защиту Палестины во время саммита.

Кстати, на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро тоже много говорили об Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что американский лидер Джо Байден принял «хорошее решение», разрешив Украине использовать произведенное в США оружие для ударов по территории России. А канцлер Германии Олаф Шольц признался, что не готов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и выдавать разрешение использовать иное оружие немецкого производства для ударов по целям вглубь РФ.

Лидеры G20 согласовали в Рио-де-Жанейро заявление, в котором говорится о «негативных дополнительных последствиях войны» и приветствуются «инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир».

В отличие от документа, подготовленного на прошлогоднем саммите G20 в Нью-Дели, коммюнике этого года не содержало осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной, требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру или фразы: «Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны».

Участники также подчеркнули негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста экономики.

Некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощным ракетным ударом и атакой беспилотников в воскресенье, но в итоге отказались от этого требования из-за опасений, что оно может сорвать принятие всего совместного заявления.

Саммит в Бразилии померк на фоне БРИКС

Итоговую декларацию саммита можно описывать как документ чрезвычайно общего и туманного характера. Вот так вот, в общих словах – «за все хорошее против всего плохого».

Одержимость Украиной некоторых участников саммита все равно не привела ни к каким решительным формулировкам – все утонуло в расплывчатом приветствии абстрактных «актуальных и конструктивных инициатив во имя поддержки мира».

Присутствие уходящего в небытие Байдена на саммите внесло еще больше уныния в его атмосферу. Как и отсутствие Президента России Владимира Путина. Саммит G20 в мировой повестке явно померк на фоне сияющего казанского БРИКС. Миропорядок изменяется на наших глазах, уважаемые читатели!