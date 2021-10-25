Темпы вакцинации в Набережных Челнах стали рекордными

В Набережных Челнах вакцинация жителей от коронавируса Covid-19 теперь идет ускоренными темпами. Почти 40 тыс. горожан привились за неполный месяц, тогда как с июля по сентябрь вакцину получили чуть более 60 тыс. человек, пишут «Челнинские известия».

Первую дозу вакцины получили более 168 тыс. человек, вторую — 118,8 тыс. Еще недавно, 6 октября, в Автограде было вакцинировано менее 132 тыс. жителей.

Челнинцы могут вакцинироваться в поликлиниках города и мобильных пунктах — в ТЦ «Тулпар» с восьми до 19 часов и гипермаркете «Мегастрой» с полудня до семи часов вечера.