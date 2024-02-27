«Темпы нужно наращивать»: Шагиахметов подсказал Черемшану точки роста экономки

Перед началом заседания совета Черемшанского района прошла выставка, где можно было продегустировать национальные блюда

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Национальная кухня, наряды и достижения школьников и предпринимателей

Перед началом итогового заседания совета Черемшанского района заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов осмотрел выставку.

На первом стенде можно было продегустировать национальные блюда основных этносов, проживающих на его территории.

Далее министру продемонстрировали национальные головные уборы татар и чувашей и рассказали о способах их изготовления, а также рассказали о фестивалях и конкурсах, которые ежегодно проходят в районе.

После этого Шагиахметов осмотрел стенд АПК Черемшана. Здесь сельскохозяйственные кооперативы и самозанятые предприниматели показали те культуры, которые они выращивают.

В образовательном блоке учащиеся школ Черемшанского района презентовали достижения в творческих и научных направлениях: химии, изобразительном и театральном искусстве, рукоделии и многом другом.

Миниатюрные модели сельскохозяйственных машин и зданий Салимзяна Гамирова привлекали общее внимание Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одними из самых ярких на выставке стали работы художника-оформителя Салимзяна Гамирова — миниатюрные модели сельскохозяйственных машин и зданий, выполненные из дерева.

Валовой территориальный продукт составил 42,5 млрд рублей

Валовой территориальный продукт Черемшанского района Татарстана за прошлый год составил 42,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов выступая на заседании.

«Предприятиями отгружено товаров собственного производства на сумму более 20 млрд рублей», – добавил он.

Айбатов также отметил, что за прошлый год вдвое выросли инвестиции – до 6,4 млрд рублей, а средний размер заработной платы увеличился на 15%.

Отдельно глава района остановился на средней зарплате работников агропромышленного комплекса, которая за 11 месяцев прошлого года выросла на 20%, и достигла 42,5 тыс. рублей.

Рамиль Айбатов подвел основные социально-экономические итоги Черемшанского района в 2023 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Развитие интернет-торговли

Продолжая доклад, Айбатов отметил, что количество продавцов на маркетплейсах в Черемшанском районе Татарстана за 2023 год выросло на 70% по сравнению с 2022 годом.

«Развитие интернет-торговли является очень перспективным направлением поддержки бизнеса в современном мире», – подчеркнул он.

Глава добавил, что необходимо информировать действующих и потенциальных предпринимателей Черемшанского района о широких возможностях такой торговли.

30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка

Особое внимание Айбатов уделил вопросам демографии и повышению рождаемости. Так, семьям, проживающим и работающим в районе, в 2024 году будут выплачивать материальную помощь в размере 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка.

Семьям, проживающим и работающим в районе, в 2024 году будут дополнительно выплачивать материальную помощь в размере 30 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В объявленный Президентом Российской Федерацией Владимиром Путиным Год семьи и в целях повышения рождаемости в Черемшанском районе нами принято решение о материальной поддержке в размере 30 тыс. рублей семьям, которые живут и работают в нашем районе», – сказал он.

Айбатов отметил, что одна семья уже получила такую материальную поддержку от руководства Черемшанского района.

«Главная цель нашей работы – повышение уровня и качества жизни населения. 2024 год в России объявлен Годом семьи. В своей деятельности нам необходимо уделять вопросам сохранения традиционных семенных ценностей. Крепкая семья – залог процветания общества», – подчеркнул глава района.

«Основные векторы развития сегодня формируются с учетом СВО»

«Основные векторы общественно-политической жизни и социально-экономического развития сегодня формируются с учетом специальной военной операции. Все сложности только сплотили наших людей: высокий уровень общественной поддержки Президента России Владимира Путина сегодня дает уверенность в успешном выполнении всех поставленных задач», – заявил Мидхат Шагиахметов, подводя итоги заседания.

Он также отметил, что татарстанцы, в том числе и черемшанцы, успешно защищают интересы отечества на передовой.

«Мы искренне желаем им успешного выполнения поставленных задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – добавил Шагиахметов.

Мидхат Шагиахметов отметил, что, несмотря на рост экономики района практически по всем параметрам, большинство из них немного отстает от средних по республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министр также подчеркнул, что одна из главных задач – поддержка военнослужащих. Особое внимание нужно уделять семьям погибших бойцов. В заключение министр поблагодарил жителей и главу Черемшанского района за всестороннюю поддержку военнослужащих в зоне СВО.

Упор на мерах государственной поддеркжи

Переходя к экономическим показателям, Шагиахметов отметил, что несмотря на рост практически по всем параметрам, большинство из них немного отстает от средних по республике и поручил усилить работу по развитию экономики, сделав упор на использование мер государственной и региональной поддержки.

Так, министр подчеркнул, что в Татарстане индекс промпроизводства за прошедший год вырос более чем на 3%, а в Черемшанском районе, несмотря на положительную динамику, он оказался ниже среднего по республике.

«Динамика положительная, но руководству района совместно с предприятиями нужно организовать работу и максимально использовать меры государственной поддержки, которые сегодня доступны», – сказал он.

В части сельского хозяйства Шагиахметов поручил уделять больше внимания новым разработкам во всех областях АПК.

Динамика МСП в районе положительная – увеличивается количество предпринимателей и самозанятых, которые реализуют полезную продукцию, но «темпы нужно наращивать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Развитие МСП – это фундаментальная основа развития экономики»

Особое внимание министр уделил развитию малого и среднего бизнеса. «Развитие МСП – это фундаментальная основа развития экономики. И в муниципальных районах этому направлению нужно уделять особое внимание», – заявил он.

Вице-премьер отметил, что динамика МСП в районе положительная – увеличивается количество предпринимателей и самозанятых, которые реализуют множество полезной и интересной продукции. «Но темпы в части количества предпринимателей нужно наращивать», – сказал Шагиахметов.

По его словам, для этого необходимо больше внимания уделять просвещению действующих и потенциальных предпринимателей по существующим мерам поддержки, так как многие либо не слышали про них, либо же думают, что для этого необходимо собирать огромное количество документов.

«По показателям район неплохой, но потенциал для развития есть, поэтому надо пользоваться всеми возможными инструментами поддержки. В целом хочу всех вас поблагодарить за проделанную работу, за неравнодушное отношение к проблемным вопросам и неразрешенным задачам. Успеха и благополучия», – сказал Шагиахметов.

Шагиахметов обратился к активу района с просьбой в преддверии выборов провести разъяснительную и просветительскую работу в своих коллективах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главное политическое событие страны»

В заключение, министр отметил, что в 2024 году состоится главное политическое событие страны – выборы Президента России.

«Главным политическим событием году безусловно станут выборы Президента России. Напоминаю, что до дней голосования осталось совсем немного времени», – сказал Шагиахметов.

Он подчеркнул, что в предстоящих выборах все жители России должны продемонстрировать всему миру единство и сплоченность во имя дальнейшего укрепления государства, его суверенитета, а также безопасности и благополучия жителей.

«Сегодня в зале представлен весь актив района, и я прошу вас в преддверии выборов провести разъяснительную и просветительскую работу в своих коллективах», – добавил министр.

В свою очередь, глава Черемшанского района Рамиль Айбатов напомнил, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта и поручил избирательной комиссии обеспечить их проведение без нарушения требований законодательства.

«Участие в выборах – это один из способов продемонстрировать свою гражданскую позицию. Уверен, что противостоящие нам сегодня внешние вызовы станут дополнительным стимулом нашей консолидации и черемшанцы, традиционно, проявят активность», – заявил Айбатов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).