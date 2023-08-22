Temps: Киев запретил иностранным журналистам быть на передовой из-за провала наступления

Украинские власти запретили журналистам из других стран находиться на передовой. В качестве причин швейцарским изданием Temps указывается высокий уровень потерь ВСУ и провал наступления.

«Новость распространилась в воскресенье со скоростью лесного пожара, вызвав гнев и возмущение у многих присутствующих на Украине журналистов: линия фронта для них теперь полностью закрыта, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – говорится в статье.

Автор материала указывает, что это не первый случай, когда Киев не пускает представителей СМИ на заставы. В предыдущий раз такие меры применялись в сентябре 2022 года, когда украинская армия проводила ряд операций на Харьковском направлении.