ТЭМПО презентует инновационные решения на Международной выставке «Металл-Экспо 2023»

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «НТЗ «ТЭМ-ПО»

Группа компаний «ТЭМПО» представляет Татарстан на крупнейшей Международной выставке «Металл-Экспо 2023» в Москве – предприятие из Челнов презентует для отечественных и зарубежных продукцию, технологии и инновационные решения. Посетить стенд (павильон №2, стенд 22С21) можно с 7 по 10 ноября включительно.

Так, в 2023 году трубный завод запатентовал уникальную технологию изготовления электросварных прямошовных труб большого диаметра, незаменимых при строительстве магистральных нефте- и газопроводов, а также трубопроводов для сферы ЖКХ.

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «НТЗ «ТЭМ-ПО»

Специалисты разработали новую коррозионностойкую марку стали – аналог известных марок, но с наибольшей коррозионной стойкостью. Предприятием-партнером уже запущен металлопрокат. В первом квартале следующего года запланирован старт производства из данного металлопроката и сертификация новой марки стали в нефтегазовых компаниях.

Кроме того, в этом году трубный завод начал выпуск и поставку теплоизолированных обсадных труб, которые применяются при нефте- и газодобыче в условиях вечной мерзлоты.

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «НТЗ «ТЭМ-ПО»

Освоена продукция теплоизолированных труб с системой подогрева. Сегодня ведется изготовление электросварных труб в ППУ (пенополиуретановой) изоляции с оцинкованной и металлополимерной оболочками, а также со специальной системой обогрева трубопровода для крупной российской нефтедобывающей компании.

Изоляционный трубный завод и Камский металлургический комбинат являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благодаря государственной поддержке им удается успешно решать задачи по импортозамещению, повышая качество продукции и наращивая объемы производства.

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «НТЗ «ТЭМ-ПО»

Ожидается, что промвыставку «Металл-Экспо 2023», которая будет проходить с 7 по 10 ноября, посетят 27 тысяч специалистов металлургических, машиностроительных и авиастроительных предприятий, топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли, в том числе из Индии, Китая, Казахстана, Ирана и других стран.

ГК «ТЭМПО» будет проводить бизнес-встречи с действующими и потенциальными партнерами, на которых обсудят условия сотрудничества, совместные проекты и прочие важные моменты.

СПРАВОЧНО:

ГК «ТЭМПО» – один из крупнейших промышленных концернов России. Каждое предприятие Группы компании выпускает продукцию, ориентированную под различные сферы экономики.

В состав концерна входят 7 предприятий, в том числе, трубный завод, который производит стальные профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения, трубы круглые электросварные, трубы стальные среднего и большего диаметра, трубы стальные с антикоррозионными покрытиями, сваи стальные забивные.

Партнерами завода являются крупные металлоторговые компании, предприятия машиностроения, нефтегазовой и строительной отраслей в России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья.

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