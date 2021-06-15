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Ру Тат
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15 июня 2021  14:58
Наталья Рыбакова

«Температуры будут выше нормы»: Переведенцев дал прогноз погоды на июль и август в Казани

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По прогнозу Гидромета РФ, температура и осадки в июне, июле и августе этим летом ожидаются в пределах нормы. Однако такие долгосрочные прогнозы сбываются на 60–70%. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«То, что температуры будут выше нормы, сомневаться не приходится. Сегодня среднесуточная температура в норме должна составлять 18–19 градусов, но фактически она выше на четыре градуса. Жаркими будут 16 июня и конец недели. Что касается осадков, будем надеяться, что наберется норма. Пока у нас проблемы с осадками, а они очень нужны», — пояснил ученый.

Среднемесячная температура в июне в норме в Казани составляет +18 градусов, в июле — +20 градусов. Осадки во второй летний месяц в норме должны выпасть на уровне не менее 70 мм. Дожди летом часто носят ливневый и локальный характер. В августе в норме среднемесячная температура составляет +17,5 градуса, а осадки выпадают на уровне 55–60 мм за месяц.

«В целом Гидрометцентр России прогноз на лето дает в пределах нормы. В сентябре температура будет выше нормы, ожидается недобор осадков», — заключил Переведенцев. 

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