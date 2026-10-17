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Общество 17 октября 2026 03:06

Температурный рекорд 1923 и 1955 годов обновлен в Казани

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Температурный рекорд 1923 и 1955 годов обновлен в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана 16 октября оказался побит температурный рекорд 103- и 71-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +19,9 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 16 октября в столице РТ был зафиксирован на метеостанции Казанского университета в 1923 году и на метеостанции «Казань» в 1955 году – он составлял +18,7 градуса.

До этого, 13 октября, в Казани был обновлен температурный рекорд 1896 года.

Ранее синоптики рассказали, что середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов. Похолодание придет в регион не раньше воскресенья, 18 октября. Подробнее об аномально теплой погоде, пришедшей в республику, читайте в материале «Татар-информа».

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