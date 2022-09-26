«У вас три дня!»: Муллин отчитал коммунальщиков за отсутствие тепла в домах Нижнекамска

Во все жилые дома Нижнекамска до конца недели должно быть подано тепло. Такую задачу на деловом понедельнике поставил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, отметив низкий процент подключения домов к теплу на сегодняшний день.

Отопление в жилых домах города начали включать с 19 сентября, на сегодняшний день 27% многоквартирных домов уже отапливаются, рассказал руководитель МУП «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска Сергей Скучаев. В течение трех дней будет запущено тепло и в остальном жилом фонде, добавил он.

«На улице температура 5-6 градусов, дождь идет, — обратился к докладчику глава района Рамиль Муллин. — Три дня у вас остается! До конца этой недели необходимо подать тепло во все жилые дома».

По соцобъектам ситуация обстоит лучше: как сообщил Скучаев, с 15 сентября практически во все детские сады было подано тепло. Из 69 средних школ в 65 также подано тепло. В Камских Полянах школа не подключена к отоплению, поскольку там есть вопросы по ремонту сетей – эти вопросы планируется решить до конца недели.

Из объектов культуры тепло подано в 11 объектов из 26, молодежной структуры — 10 из 32, объектов соцзащиты три из четырех.

«Жители не должны испытывать дискомфорт. Да, есть вопросы, но они связаны с износом систем отопления на 68%. Нужен переход на индивидуальные тепловые пункты, надо начинать работы по обновлению сетей. Это финансовоемкие проекты. Их необходимо решать и мы возлагаем большие надежды на федеральные программы. Также намерены работать в этом направлении с руководством республики», — резюмировал Рамиль Муллин.

Напомним также, что сегодня тепло начали давать в дома Казани и Набережных Челнов.