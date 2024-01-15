Темп роста числа плохих кредитов в Татарстане снизился до минимума

В Татарстане темп прироста проблемных кредитов за одиннадцать месяцев 2023 года оказался минимальным за последние четыре года. Об этом рассказал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов, передает РБК Татарстан.

В январе — ноябре прошлого года просроченная задолженность по кредитам физических лиц в регионе увеличилась на 6,5%. При этом в 2022-м она выросла на 21,3%, хотя на тот момент действовали программы кредитных каникул, реструктуризации и мораторий на банкротство.

Проблемные кредиты составляют не более 2,6% совокупной задолженности. «Это достаточно хороший уровень. Если сравнить, скажем, с ситуацией в Липецкой области (4,9%) или в целом по РФ (3,5%), то ситуация нормальная. Но, если не учитывать ипотеку, заемщики по которой самые ответственные, то доля проблемной задолженности составит 3,1%. И это тоже хороший уровень», — подчеркнул эксперт.

Из данных Банка России следует, что на 1 декабря 2023 года задолженность по кредитам, взятым жителями Татарстана, превысила 1 трлн рублей, тогда как на начало прошлого года она равнялась 775,2 млрд. Проблемными считаются ссуды, платежи по которым прекратились 90 и более дней назад.