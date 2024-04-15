Темой весенних архитектурных «Диалогов» в Казани станет развитие промышленных территорий

26 и 27 апреля в здании бывшего завода «Теплоприбор» в Казани пройдут очередные весенние архитектурные «Диалоги». Основной темой мероприятия в этом году станет настоящее и будущее промышленных территорий столицы Татарстана, рассказала на деловом понедельнике главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

«Мы уже второй раз поднимаем эту тему, потому что до сих пор в городе и по новым территориям пока идут не очень качественные проекты, и по бывшим промплощадкам у инвесторов нет четкого понимания, как они могли бы активно встраиваться в жизнь города», — отметила Тухватуллина.

Мероприятие будет разделено на два основных блока — проектирование новых промышленных площадок и редевелопмент бывших промышленных территорий. Также участники обсудят тему монументального искусства в городской среде и стратегию устойчивого развития.

«Сегодня и руководство страны, и Раис нашей республики [Рустам Минниханов], и вы, Ильсур Раисович (Метшин — прим. Т-и), делаете большой акцент на развитие отечественного производства, на популяризацию инженерно-производственных профессий. Мы, со своей стороны, как архитектурное сообщество, должны отреагировать на этот запрос качественными проектами, стимулирующими создание комфортной, достойной среды для работников», — добавила главный архитектор города.